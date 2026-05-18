Fiat revivió al Topolino, un auto "ratoncito" barato y eléctrico con gran pantalla digital y muchas sorpresas

Hay algo que está claro: cuando los dueños de Fiat presentaron el Fiat 500 original allá por 1936, el objetivo era ofrecer una alternativa económica y funcional para una Italia que comenzaba a expandir su movilidad pos guerra y con serios problemas económicos en toda Europa. Lo que no sabían es que aquel pequeño vehículo, popularizado con el nombre Topolino, terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más representativos de la motorización italiana.
Ahora bien, casi nueve décadas después, Fiat decidió recuperar ese nombre histórico aunque bajo un concepto distinto. El actual Fiat Topolino ya no es un auto convencional, sino un cuadriciclo ligero 100% eléctrico diseñado para uso urbano.
Es bueno tener en cuenta que el modelo mide apenas 2,53 metros de largo, alcanza una velocidad máxima de 45 km/h y utiliza una batería de 5,4 kWh con una autonomía de hasta 75 kilómetros. Y un datazo: se puede manejar sin carnet para autos, solo con el de motos a partir de los 15 años.
La propuesta de la multinacional Fiat apunta directamente a los trayectos cortos dentro de las grandes ciudades europeas, donde el espacio, el tránsito y las restricciones ambientales condicionan cada vez más la movilidad cotidiana.
Su tamaño ultracompacto facilita el estacionamiento y la circulación, mientras que la posibilidad de cargarlo en un enchufe doméstico simplifica el uso diario.
La estrategia de Fiat mostró resultados rápidos. Es que durante 2025, el Topolino logró cerca del 20% del mercado europeo de cuadriciclos, consolidándose como líder dentro de ese segmento. ¿Argentina? A la expectativa de que los estudios de mercado determinen la llegada del pequeño, muy esperado a lo largo y ancho del país.
Por otra parte, la novedad más reciente es el color Corallo, que se suma al ya conocido Verde Vita. Aunque la gama mantiene una estructura simple (un solo modelo disponible en dos tonalidades), Fiat busca reforzar una identidad visual claramente reconocible.
FIAT: del ícono italiano de posguerra a la movilidad eléctrica urbana
También hubo cambios en el interior del Fiat Topolino. La pantalla digital pasó de 3,5 a 5,7 pulgadas, alcanzando una superficie total de 8,3. Además del aumento de tamaño, la empresa rediseñó los gráficos para ofrecer una lectura más clara y una interfaz más intuitiva.
La filosofía del habitáculo continúa enfocada en la practicidad. Los asientos escalonados y las amplias superficies vidriadas generan mayor sensación de amplitud y luminosidad pese a las dimensiones reducidas del auto.
El nuevo Topolino no busca competir con autos eléctricos de mayores prestaciones ni con tecnologías sofisticadas. Su propuesta es mucho más concreta: ofrecer movilidad eléctrica urbana de bajo costo operativo y utilización simple.
Aunque el contexto es completamente distinto al de los años treinta, Fiat apuesta a conservar el mismo espíritu que convirtió al Topolino original en un vehículo emblemático: facilitar el movimiento cotidiano dentro de la ciudad mediante una solución accesible y compacta.
Cuánto cuesta el Fiat Topolino en mayo de 2026
En mayo de 2026, el precio del Fiat Topolino varía según la región y su disponibilidad.
En Europa tiene un precio de tarifa oficial de 9.890 € a 9.990 €. Con algunas ofertas al contado, puede rondar los 8.890 €.