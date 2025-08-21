Así sería la nueva versión del Fiat 147: el modelo 2025 del histórico auto

Mantiene la forma general del 147, con líneas más aerodinámicas y un perfil más bajo y ancho para una mejor estabilidad y una postura más agresiva. Los faros delanteros son delgados y alargados, utilizando tecnología LED completa.

La parrilla frontal es de tamaño moderado, con un patrón tipo "panal de abejas" que equilibra la estética moderna con la ventilación necesaria. Además, la carrocería de este Fiat 147 combina dos colores.

Las llantas son de un diseño aerodinámico y de mayor diámetro, mejorando la estética y el rendimiento del auto. El interior sería minimalista y tecnológico, con una pantalla de info, entretenimiento táctil de gran tamaño, un tablero de instrumentos digital y materiales sostenibles.

En concreto, este "nuevo Fiat 147" sería una propuesta moderna, ideal para el tráfico urbano, con un estilo que honra su legado, pero que mira hacia el futuro.

