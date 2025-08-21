Inicio Motores Fiat
Así sería la nueva versión del Fiat 147: el modelo 2025 del histórico auto

El histórico Fiat 147 tiene su versión 2025 gracias al uso de la inteligencia artificial. ¿Te lo comprarías?

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
El Fiat 147 es un automóvil subcompacto hatchback de tres puertas producido por Fiat en Sudamérica, principalmente en Brasil y Argentina, desde 1976 hasta 1996. En su momento, supo ser un auto codiciado en todo nuestro país, y muchas personas se preguntan cómo se vería en su versión actual.

A través de la herramienta de inteligencia artificial, Gemini, la creación de la nueva versión de este auto es posible. Solo hubo que pedirle que adapte la vieja versión a los tiempos de hoy.

La nueva versión del Fiat 147, según la inteligencia artificial

Este concepto del Fiat 147 para el año 2025 reimagina al icónico hatchback con una estética moderna, fusionando la nostalgia del modelo original con las tendencias de diseño actuales y la tecnología automotriz contemporánea.

Mantiene la forma general del 147, con líneas más aerodinámicas y un perfil más bajo y ancho para una mejor estabilidad y una postura más agresiva. Los faros delanteros son delgados y alargados, utilizando tecnología LED completa.

La parrilla frontal es de tamaño moderado, con un patrón tipo "panal de abejas" que equilibra la estética moderna con la ventilación necesaria. Además, la carrocería de este Fiat 147 combina dos colores.

Así se vería el nuevo Fiat 147, según la inteligencia artificial

Las llantas son de un diseño aerodinámico y de mayor diámetro, mejorando la estética y el rendimiento del auto. El interior sería minimalista y tecnológico, con una pantalla de info, entretenimiento táctil de gran tamaño, un tablero de instrumentos digital y materiales sostenibles.

En concreto, este "nuevo Fiat 147" sería una propuesta moderna, ideal para el tráfico urbano, con un estilo que honra su legado, pero que mira hacia el futuro.

Versiones de Fiat disponibles en la Argentina

  • Fiat 147 Spazio: versión más evolucionada del 147, con cambios estéticos y mejoras en equipamiento.
  • Fiat 147 Vivace: versión más económica y accesible, con un enfoque más espartano.
  • Fiat 147 Sorpasso: versión deportiva con un motor más potente y equipamiento específico.

