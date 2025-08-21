Inicio Motores Casa rodante
China se mete al mercado de la casa rodante: ofrece una para ir de camping con tu propio living exterior

La empresa Aiymen Technology Co. desarrolló la TT-C1, una casa rodante de fibra de vidrio con interior modular

Esta casa rodante esconde un gran secreto en su interior gracias al diseño chino.

El gigante asiático sorprende al mundo con su última propuesta en casa rodante: la TT-C1 de Aiymen Technology Co. Esta empresa china logró crear un vehículo recreativo que combina precio accesible con un diseño inteligente que permite transformar completamente su interior según las necesidades del momento.

Pocos países asociamos con la fabricación de vehículos recreativos como China, pero la realidad muestra que las marcas asiáticas están conquistando territorios antes dominados por fabricantes norteamericanos y europeos. La TT-C1 demuestra que los ingenieros chinos entienden perfectamente qué buscan los amantes de los campamentos cuando planifican sus escapadas.

Un diseño de casa rodante que resiste todo tipo de aventuras

La construcción en fibra de vidrio marca la diferencia principal de esta casa rodante frente a otros modelos del mercado. Aiymen utilizó la técnica de dos medias cáscaras fusionadas en el centro, creando una estructura monocasco que elimina prácticamente todas las juntas por donde podría filtrarse agua.

Pesando apenas 850 kilogramos en seco, la TT-C1 puede ser remolcada por vehículos medianos sin problemas. Su construcción liviana no compromete la resistencia, característica fundamental para quienes planean llevar su casa rodante por terrenos irregulares durante sus campamentos.

La empresa diseñó dos accesos independientes: una puerta lateral tradicional y una compuerta trasera que se levanta como toldo. Esta segunda entrada transforma la experiencia de uso, permitiendo que el espacio interior se extienda hacia el exterior.

Interior modular que se adapta a cada aventura

El punto más innovador de esta casa rodante china radica en su sistema interior completamente modular. Excepto por la cocina ubicada en la parte frontal, todos los muebles pueden moverse y reconfigurarse según las necesidades específicas de cada viaje.

El piso está dividido en paneles cuadrados que funcionan como bases para los bloques que conforman los asientos. Esta flexibilidad permite desde crear amplios espacios para transportar kayaks hasta configurar una sala de estar cómoda para las noches en los campamentos.

Cuando llega la hora de dormir, los asientos traseros se convierten en una cama para dos personas. La cocina integrada cuenta con fregadero, grifo, refrigerador y panel de control para gestionar los sistemas eléctricos.

Características principales de la TT-C1

  • Peso: 850 kg en seco • Precio: 8.100 dólares estadounidenses
  • Material: fibra de vidrio monocasco
  • Accesos: puerta lateral y compuerta trasera elevable
  • Interior: sistema modular completamente reconfigurable
  • Capacidad: cama para dos personas
  • Cocina: fregadero, grifo, refrigerador integrados
  • Almacenamiento: gabinetes superiores y compartimentos frontales
  • Energía: panel de control eléctrico integrado
  • Opcionales: toldo lateral, paneles solares, estación de energía portátil

