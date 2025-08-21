China se mete al mercado de la casa rodante: ofrece una para ir de camping con tu propio living exterior

Pesando apenas 850 kilogramos en seco, la TT-C1 puede ser remolcada por vehículos medianos sin problemas. Su construcción liviana no compromete la resistencia, característica fundamental para quienes planean llevar su casa rodante por terrenos irregulares durante sus campamentos.

La empresa diseñó dos accesos independientes: una puerta lateral tradicional y una compuerta trasera que se levanta como toldo. Esta segunda entrada transforma la experiencia de uso, permitiendo que el espacio interior se extienda hacia el exterior.

Interior modular que se adapta a cada aventura

El punto más innovador de esta casa rodante china radica en su sistema interior completamente modular. Excepto por la cocina ubicada en la parte frontal, todos los muebles pueden moverse y reconfigurarse según las necesidades específicas de cada viaje.

El piso está dividido en paneles cuadrados que funcionan como bases para los bloques que conforman los asientos. Esta flexibilidad permite desde crear amplios espacios para transportar kayaks hasta configurar una sala de estar cómoda para las noches en los campamentos.

Cuando llega la hora de dormir, los asientos traseros se convierten en una cama para dos personas. La cocina integrada cuenta con fregadero, grifo, refrigerador y panel de control para gestionar los sistemas eléctricos.

interior casa rodante china

Características principales de la TT-C1