interior casa rodante La comodidad de esta casa rodante se siente también tras el volante.

Distribución inteligente para familias grandes

La mitad frontal presenta una distribución bastante estándar para el mercado europeo: un comedor convertible, una cama elevable y una cocina tipo galera. Sin embargo, la ejecución supera lo convencional. El comedor es en realidad un maxi salón que puede acomodar hasta siete personas en configuración cara a cara, con ayuda de los dos asientos del capitán giratorios.

Por la noche, el comedor se convierte en cama con ayuda de la mesa plegable. La cama elevable, descrita como "matrimonial", desciende sobre el comedor creando una disposición tipo litera. El baño seco funciona como división física entre el espacio abierto y la habitación trasera con literas. Giottiline optó por un diseño que permite unir las dos áreas del baño mediante una puerta giratoria, creando un vestuario amplio.

La habitación trasera alberga dos literas y un segundo comedor más pequeño para los niños. Una característica particular: la Siena 396 no tiene garaje independiente como sus hermanas, sino una sección trasera de volumen variable. Simplemente plegando la litera inferior y levantando la superior, se abre el espacio trasero para carga adicional.

Características principales de la casa rodante Giottiline Siena 396

casa rodante living Uno de los dos livings que tiene la casa rodante.

Capacidad : 5 asientos con cinturón y 5 camas

: 5 asientos con cinturón y 5 camas Dimensiones : 7,4m largo x 2,3m ancho x 2,92m alto

: 7,4m largo x 2,3m ancho x 2,92m alto Motor : Peugeot 140 HP (estándar)

: Peugeot 140 HP (estándar) Altura interior : completa en toda la unidad

: completa en toda la unidad Cocina : dos hornallas a gas, fregadero, heladera torre con freezer

: dos hornallas a gas, fregadero, heladera torre con freezer Baño : seco, con ducha separada y inodoro cassette

: seco, con ducha separada y inodoro cassette Comedor principal : maxi salón para 7 personas

: maxi salón para 7 personas Almacenamiento : armario piso-techo en habitación trasera

: armario piso-techo en habitación trasera Garaje : variable (convirtiendo literas traseras)

: variable (convirtiendo literas traseras) Precio estimado: €69.500 (aproximadamente $81.300)

Un distribuidor francés indica que la casa rodante estará disponible a un precio de €69.500, aproximadamente $81.300 al tipo de cambio actual. Si esto se confirma, representará una alternativa económica para familias viajeras, manteniéndose fiel a los recientes intentos de Giottiline de ofrecer calidad asequible. La unidad hará su debut oficial en el Salón de Caravan de Düsseldorf de este mes.