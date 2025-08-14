Inicio Motores Renault
¡De no creer!

Así sería la nueva versión del Renault Coupé Fuego: la versión 2025 del histórico auto

El histórico Renault Coupé Fuego tiene su versión 2025 gracias al uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo sería este modelo?

Luciano Carluccio
El Renault Coupé fue fabricado en su momento sobre la base del Renault 18

En su momento, el Renault Coupé Fuego fue uno de los autos más deseados por el público y, aunque lógicamente ya no se fabrica más, con la inteligencia artificial es posible realizar el último modelo de esta icónica versión. En concreto, la plataforma a utilizar es Gemini.

En Argentina, el período de comercialización de este auto deportivo que fue fabricado sobre la base del Renault 18 fue de 1983 a 1992, y la verdad es que fue todo un éxito.

El Renault Coupé Fuego fue un modelo furor en la década del 80

Así sería la nueva versión del Renault Coupé fuego, según la inteligencia artificial

La recreación digital de este histórico auto lo muestra con un diseño futurista, en una imagen que hace parecer al Renault Coupé a la famosa Cybertruck de Tesla, el coche furor en los Estados Unidos.

Según Gemini, la nueva Renault Coupé Fuego mantiene la silueta coupé de dos puertas del modelo original, con una línea de techo que se extiende hasta la parte trasera.

Justo en esta imagen, la carrocería del auto es de un color rojo brillante, aunque lo cierto es que también podría estar disponible en otros colores. La parte inferior del auto, incluyendo los faldones laterales y el parachoques, tiene un acabado en plástico negro mate.

Las llantas de aleación del auto tienen un diseño retro-futurista, con cinco radios gruesos que convergen en el centro, reminiscentes de los años 80 y 90, pero con un aspecto modernizado.

Así sería el Renault Coupé Fuego en 2025

Aunque no se aprecian en detalle, el diseño delantero de este Renault Coupé Fuego sugiere faros más afilados y modernos, integrados en la carrocería.

Por último, y para darle el toque deportivo al auto, se puede observar una antena en el techo y una toma de aire trasera. Seguramente, sería furor en el caso de existir.

Renault trabaja en sus próximos autos eléctricos para Latinoamérica

Dejando de lado a este histórico auto, hay que decir que Renault trabaja actualmente en la producción de nuevos autos eléctricos para producir en Latinoamérica.

Según medios chinos como AutoPix, Renault diseñará de forma independiente las carrocerías, pero la arquitectura y el chasis estarán basados en modelos de la marca Galaxy de Geely, lo que reducirá costos y acortará los tiempos de desarrollo.

