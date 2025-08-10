Esto cuesta cada una de las versiones del Fiat Cronos en agosto del 2025

Pero esto no es todo. Las buenas noticias continúan si analizamos los primeros siete meses de la actual temporada. Hasta el momento se han vendido 388.680 vehículos, un 71,5% más en comparación con el mismo lapso del año pasado.

Cuánto cuesta el Fiat Cronos en agosto del 2025

El Fiat Cronos fue el segundo auto más patentado durante el mes de julio. Con 3.113 unidades se ubicó por detrás del Toyota Yaris (3.641) y por encima de la Toyota Hilux (2.529), que cerró el podio.

En lo que respecta al mes de agosto del 2025, el auto más popular de la marca italiana sufrió una variación en los precios, como consecuencia del aumento generalizado que aplicó el Grupo Stellantis.

Cronos Like 1.3 GSE: $27.819.000

Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $32.656.000

Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $32.852.000

Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $34.675.000

Fiat Cronos Esta versión de Fiat es de las más buscadas por los argentinos.

Ficha técnica del Fiat Cronos

En su versión de entrada, el Fiat Cronos cuenta con las siguientes características: