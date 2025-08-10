Esto cuesta cada una de las versiones del Fiat Cronos en agosto del 2025

Pero esto no es todo. Las buenas noticias continúan si analizamos los primeros siete meses de la actual temporada. Hasta el momento se han vendido 388.680 vehículos, un 71,5% más en comparación con el mismo lapso del año pasado.
Cuánto cuesta el Fiat Cronos en agosto del 2025
El Fiat Cronos fue el segundo auto más patentado durante el mes de julio. Con 3.113 unidades se ubicó por detrás del Toyota Yaris (3.641) y por encima de la Toyota Hilux (2.529), que cerró el podio.
En lo que respecta al mes de agosto del 2025, el auto más popular de la marca italiana sufrió una variación en los precios, como consecuencia del aumento generalizado que aplicó el Grupo Stellantis.
- Cronos Like 1.3 GSE: $27.819.000
- Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $32.656.000
- Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $32.852.000
- Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $34.675.000
Fiat Cronos
Esta versión de Fiat es de las más buscadas por los argentinos.
Ficha técnica del Fiat Cronos
En su versión de entrada, el Fiat Cronos cuenta con las siguientes características:
- Motor Firefly 1.3 de 99cv
- Caja MT5
- Tracción 4x2 delantera
- Llantas de aleación 15''
- Espejos exteriores negro piano
- Luces diurnas (DRL)
- Ópticas traseras tipo LED
- Display multifunción 3
- Radio AM/FM integrada con USB entrada auxiliar y Bluetooth
- Aire acondicionado manual
- Computadora de a bordo
- Volante multifunción
- Manijas de puertas color carrocería
- Luneta térmica
- Tercera luz de stop
- 2 Airbags (frontales conductor y pasajero)
- Alarma Perimetral
- Cinturones de seguridad delanteros reg. en altura
- Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos
- Control electrónico de traccion (TC) y estabilidad (ESC)
- Inmovilizador de motor (Fiat Code)
- Sensores de estacionamiento traseros
- Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA)
- Sistema de frenos ABS + EBD
- Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (iTPMS)
- Puerto USB
- Cierre centralizado de puertas + traba automática en movimiento
- Levantacristales eléctricos delanteros
- Sistema "My Car Fiat" y "Follow Me Home"
- Asiento conductor con regulación manual (4 posiciones)
- Volante regulable en altura
- Sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX)
- Toma de 12V
- Apoyacabezas regulables en altura (5)