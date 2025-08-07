El uso principal será en apoyo al programa de Municiones Guiadas de Precisión de Largo Alcance (SOPGM) del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Este programa incluye múltiples variantes del misil AGM-114 Hellfire, el misil AGM-176 Griffin y otras municiones de precisión.

Las ventanas y paneles laterales del Cybertruck demostraron ser resistentes a balas, deteniendo proyectiles subsónicos de calibre de pistola. Elon Musk describió el vehículo como "a prueba de apocalipsis", aunque el Cybertruck también enfrentó controversias sobre su desempeño real y problemas de seguridad.

La Fuerza Aérea no especifica cuál es el "teatro de operaciones" o "el enemigo" en cuestión en sus documentos oficiales.

La realidad del mercado

cybertruck misil Uno de los posibles destinos de los Tesla Cybertruck. Foto: The War Zone

Hasta esta primavera, se estima que 46,000 Cybertruck fueron vendidos. Actualmente, Tesla ofrece estos vehículos únicamente en América del Norte, aunque Elon Musk anunció planes para comenzar ventas en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar antes de fin de año.

Los vehículos que comprará la Fuerza Aérea no necesitan estar en condiciones de funcionamiento, pero sí deben poder rodar cuando los remolquen. Con un precio que comienza alrededor de $80,000, estos Tesla se convertirán en blancos para misiles y bombas durante eventos de entrenamiento militar.