El vehículo de Tesla podría terminar mal en manos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que comprará dos Tesla Cybertruck, uno de los vehículos insignia de Elon Musk para utilizarlos como objetivos durante entrenamientos con municiones de precisión. Los militares justifican esta compra argumentando que adversarios no identificados podrían usar estos vehículos en el futuro.

La información surge de documentos de contratación publicados recientemente por el Centro de Pruebas de la Fuerza Aérea (AFTC), según reportó The War Zone. Los Cybertruck forman parte de una lista de 33 vehículos objetivo que el AFTC busca adquirir para entregas en el Campo de Misiles White Sands en Nuevo México.

Por qué específicamente los Tesla Cybertruck

vehiculo
No es raro que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilice vehículos como blancos para sus pruebas.

Los documentos militares explican que el Cybertruck se diferencia de otros vehículos por su exoesqueleto de acero inoxidable sin pintar y su arquitectura eléctrica de 48V. Más importante aún, revelan que estos vehículos de Tesla "no reciben el grado normal de daño esperado tras un impacto mayor".

El uso principal será en apoyo al programa de Municiones Guiadas de Precisión de Largo Alcance (SOPGM) del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Este programa incluye múltiples variantes del misil AGM-114 Hellfire, el misil AGM-176 Griffin y otras municiones de precisión.

Las ventanas y paneles laterales del Cybertruck demostraron ser resistentes a balas, deteniendo proyectiles subsónicos de calibre de pistola. Elon Musk describió el vehículo como "a prueba de apocalipsis", aunque el Cybertruck también enfrentó controversias sobre su desempeño real y problemas de seguridad.

La Fuerza Aérea no especifica cuál es el "teatro de operaciones" o "el enemigo" en cuestión en sus documentos oficiales.

La realidad del mercado

cybertruck misil
Uno de los posibles destinos de los Tesla Cybertruck. Foto: The War Zone

Hasta esta primavera, se estima que 46,000 Cybertruck fueron vendidos. Actualmente, Tesla ofrece estos vehículos únicamente en América del Norte, aunque Elon Musk anunció planes para comenzar ventas en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar antes de fin de año.

Los vehículos que comprará la Fuerza Aérea no necesitan estar en condiciones de funcionamiento, pero sí deben poder rodar cuando los remolquen. Con un precio que comienza alrededor de $80,000, estos Tesla se convertirán en blancos para misiles y bombas durante eventos de entrenamiento militar.

