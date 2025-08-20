Inicio Motores Toyota
¡Una reliquia!

Así sería la vieja versión de la Toyota Rav4: el modelo histórico del famoso SUV

Este SUV de Toyota ya tuvo una versión antigua, pero la inteligencia artificial pudo crear una más vieja todavía. ¿Te la comprarías?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La inteligencia artificial creó una versión antigua e inexistente de este modelo

La inteligencia artificial creó una versión antigua e inexistente de este modelo

El Toyota Rav4 es por excelencia uno de los modelos de SUV más populares en la actualidad, y esto se debe a una gran variedad de factores. En este contexto, muchas personas se han preguntado alguna vez cómo sería este modelo si hubiese existido en la antigüedad.

Este SUV de Toyota tiene es famoso por su fiabilidad, durabilidad y bajo costo de mantenimiento, y también tiene una imagen de cómo sería su versión vieja gracias al uso de la herramienta de inteligencia artificial, Gemini.

toyota, suv, modelo nuevo
Este es el modelo nuevo de Toyota&nbsp;

Este es el modelo nuevo de Toyota

La versión vieja del Toyota Rav4, según la inteligencia artificial

Como se dijo, A través de la popular herramienta de inteligencia artificial Gemini es que fue posible la reconstrucción de este novedoso SUV, con un diseño totalmente antiguo en comparación con el que se puede ver paseando por las distintas calles del país.

Si bien existió una Toyota Rav4 de primera generación, que se produjo entre 1994 y los 2000, este modelo está basado en la década de 1960, con características correspondientes a la época.

suv, toyota
As&iacute; ser&iacute;a este antiguo SUV por dentro&nbsp;

Así sería este antiguo SUV por dentro

Por dentro, este antiguo Toyota presentaría un estilo clásico con dos radios gruesos y un aro de color crema o marfil en su volante, con radio y asientos de cuero incluidos.

En conjunto, el diseño interior de este SUV refleja la simplicidad, durabilidad y el uso de materiales prácticos que definían a los vehículos de los años 60.

Por fuera, presenta las líneas robustas y funcionales típicas de los vehículos todoterreno de la época, pero en un formato más pequeño. Su carrocería es cuadrada y compacta, con un diseño simple y sin los complejos pliegues aerodinámicos de los autos modernos.

toyota, suv
As&iacute; ser&iacute;a la Toyota Rav4 de la d&eacute;cada del 60&nbsp;

Así sería la Toyota Rav4 de la década del 60

Al ser un SUV compacto, es probable que se ofreciera en una versión de dos puertas, como la que se ve en la imagen, ideal para un uso recreativo o como un "auto de playa".

Los neumáticos con flancos blancos (o "whitewall tires") y las llantas de acero con tapacubos cromados son detalles que refuerzan su apariencia de auto clásico y que van de la mano con las antiguas ideas de Toyota.

Este modelo ficticio sería una interpretación de cómo se vería un SUV versátil y compacto de Toyota si se hubiera diseñado en la era de los autos clásicos. Probablemente, su comercialización hubiera sido todo un éxito.

El precio de este Toyota en la Argentina

El precio de un Toyota RAV4 en Argentina puede variar significativamente según el año, la versión y si es nuevo o usado. Se pueden encontrar versiones híbridas y convencionales, con precios que van desde los $377.000.000 hasta los $78.300.000.

Temas relacionados:

Te puede interesar