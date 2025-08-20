Así sería la vieja versión de la Toyota Rav4: el modelo histórico del famoso SUV

Si bien existió una Toyota Rav4 de primera generación, que se produjo entre 1994 y los 2000, este modelo está basado en la década de 1960, con características correspondientes a la época.

suv, toyota Así sería este antiguo SUV por dentro

Por dentro, este antiguo Toyota presentaría un estilo clásico con dos radios gruesos y un aro de color crema o marfil en su volante, con radio y asientos de cuero incluidos.

En conjunto, el diseño interior de este SUV refleja la simplicidad, durabilidad y el uso de materiales prácticos que definían a los vehículos de los años 60.

Por fuera, presenta las líneas robustas y funcionales típicas de los vehículos todoterreno de la época, pero en un formato más pequeño. Su carrocería es cuadrada y compacta, con un diseño simple y sin los complejos pliegues aerodinámicos de los autos modernos.

toyota, suv Así sería la Toyota Rav4 de la década del 60

Al ser un SUV compacto, es probable que se ofreciera en una versión de dos puertas, como la que se ve en la imagen, ideal para un uso recreativo o como un "auto de playa".

Los neumáticos con flancos blancos (o "whitewall tires") y las llantas de acero con tapacubos cromados son detalles que refuerzan su apariencia de auto clásico y que van de la mano con las antiguas ideas de Toyota.

Este modelo ficticio sería una interpretación de cómo se vería un SUV versátil y compacto de Toyota si se hubiera diseñado en la era de los autos clásicos. Probablemente, su comercialización hubiera sido todo un éxito.

El precio de este Toyota en la Argentina

El precio de un Toyota RAV4 en Argentina puede variar significativamente según el año, la versión y si es nuevo o usado. Se pueden encontrar versiones híbridas y convencionales, con precios que van desde los $377.000.000 hasta los $78.300.000.