Una verdadera joya

Así sería la nueva versión del Renault 12: el modelo 2025 del histórico auto

El histórico Renault 12 tiene su versión 2025 gracias al uso de la inteligencia artificial. ¿Te lo imaginás paseando por las calles?

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
En su momento, el Renault 12 supo ser uno de los autos más codiciados en toda la Argentina y, pese a ser un modelo antiguo, sigue teniendo repercusiones al día de hoy, y son muchos los que se preguntan como sería este modelo si se fabricara en 2025.

Este auto fue muy famoso en su momento debido a su fiabilidad, amplitud, y precio accesible, convirtiéndose en un vehículo popular para familias argentinas, y la realidad es que fue todo un éxito.

El Renault 12 es uno de los autos históricos más famosos en la Argentina

La nueva versión del Renault 12, según la inteligencia artificial

A través de la popular herramienta de inteligencia artificial Gemini es que fue posible la reconstrucción de este icónico auto, con un diseño totalmente futurista con respecto al que se puede ver paseando por las distintas calles del país.

En este caso, la nueva versión que Gemini ha imaginado para el nuevo Renault 12 es un sedán de cinco puertas con una silueta tipo flashback, manteniendo sutiles guiños a sus raíces clásicas.

Pintado de un color azul metálico, este Renault 12 tiene un panel liso del color de la carrocería con el moderno logo de la marca, en lugar de la parrilla tradicional.

Así sería la versión 2025 del histórico Renault 12, según la inteligencia artificial

Las manijas de las puertas del auto están enrasadas con la carrocería, y las llantas son aerodinámicas con un diseño de radios múltiples. En la parte trasera, las luces LED son similares a las frontales, con una ligera inclinación hacia arriba en los bordes exteriores que evoca la forma de las luces del R12 original.

Como no puede ser de otra manera, y al igual que sucede con los autos de hoy en día, la inteligencia artificial convirtió lo antiguo en un modelo altamente tecnológico.

Cuándo dejó de fabricarse el Renault 12 en Argentina

El Renault 12 dejó de fabricarse en Argentina en 1994. La decisión se debió a varios factores, incluyendo la introducción de modelos más modernos, cambios en las preferencias de los consumidores y la búsqueda de mayor eficiencia en la producción.

Hasta ese momento, el Renault 12 fue un auto que combinó fiabilidad, espacio, diseño atractivo y versatilidad, ganándose un lugar especial en el corazón de muchas familias argentinas y convirtiéndose en un histórico.

