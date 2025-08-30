Renault renueva un clásico moderno: así es el nuevo Kwid

La parte trasera también recibe importantes modificaciones. Las luces traseras estrenan un diseño de tres elementos conectados por una barra horizontal en negro brillante. Los parachoques delantero y trasero fueron completamente rediseñados, mientras que las llantas de 16 pulgadas complementan el lanzamiento con un toque más deportivo.

El interior debería replicar las mejoras del Dacia Spring, incluyendo un volante nuevo y modificaciones en las salidas de aire. La decoración incorporará tonalidades contrastantes que modernizan el ambiente del Kwid.

Características principales del Renault Kwid

kwid nuevo El rediseño de Renault es evidente en las fotografías filtradas.

Parrilla frontal rediseñada con líneas rectas

Nuevo emblema Renault integrado

integrado Faros diurnos LED con nueva firma lumínica

Luces traseras de tres elementos con barra horizontal

Llantas de 16 pulgadas

Aplicaciones de plástico negro para carácter robusto

Volante completamente renovado

Cuadro de instrumentos digital

Pantalla táctil de 10 pulgadas

Cargador inalámbrico para dispositivos móviles

Decoración con tonalidades contrastantes

Batería de 27 kWh (versión E-TECH)

Autonomía de 298 kilómetros por carga

Puerto de carga integrado en la parrilla frontal

Brasil y Colombia recibirán el nuevo modelo como año 2026, mientras que México lo tendrá disponible a más tardar el próximo año. Esta renovación llega en el momento oportuno para competir con opciones como el BYD Dolphin Mini en el segmento de vehículos eléctricos accesibles.