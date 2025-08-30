Inicio Motores Renault
2026

Renault renueva un clásico moderno: así es el nuevo Kwid

Renault presenta importantes cambios estéticos y tecnológicos en su nuevo modelo más accesible, siguiendo la línea del Dacia Spring europeo

El nuevo Renault Kwid tendrá un diseño diferente al que se consigue este año.

Renault prepara una renovación completa para su modelo más accesible en el mercado latinoamericano. El Kwid estrena un diseño completamente renovado que marca un antes y después en la propuesta visual de este automóvil que conquistó a miles de familias por su precio competitivo.

Fotografías filtradas desde Brasil y Colombia revelan los primeros detalles de esta transformación. Las imágenes, publicadas por medios especializados, muestran cambios profundos que van más allá de simples retoques. La renovación toma como referencia el diseño del Dacia Spring europeo, adaptándola al gusto regional con el nuevo modelo.

Diseño renovado del Renault

kwid renault
Im&aacute;genes filtradas indican c&oacute;mo ser&aacute; el nuevo Kwid.

La parte frontal experimenta la transformación más notable. Renault incorpora una parrilla completamente rediseñada con líneas rectas y un perfil más delgado que enmarca el nuevo emblema de la marca francesa. Los faros diurnos LED adoptan la nueva firma lumínica característica de la marca, similar a la implementada en la nueva Duster.

La parte trasera también recibe importantes modificaciones. Las luces traseras estrenan un diseño de tres elementos conectados por una barra horizontal en negro brillante. Los parachoques delantero y trasero fueron completamente rediseñados, mientras que las llantas de 16 pulgadas complementan el lanzamiento con un toque más deportivo.

El interior debería replicar las mejoras del Dacia Spring, incluyendo un volante nuevo y modificaciones en las salidas de aire. La decoración incorporará tonalidades contrastantes que modernizan el ambiente del Kwid.

Características principales del Renault Kwid

kwid nuevo
El redise&ntilde;o de Renault es evidente en las fotograf&iacute;as filtradas.

  • Parrilla frontal rediseñada con líneas rectas
  • Nuevo emblema Renault integrado
  • Faros diurnos LED con nueva firma lumínica
  • Luces traseras de tres elementos con barra horizontal
  • Llantas de 16 pulgadas
  • Aplicaciones de plástico negro para carácter robusto
  • Volante completamente renovado
  • Cuadro de instrumentos digital
  • Pantalla táctil de 10 pulgadas
  • Cargador inalámbrico para dispositivos móviles
  • Decoración con tonalidades contrastantes
  • Batería de 27 kWh (versión E-TECH)
  • Autonomía de 298 kilómetros por carga
  • Puerto de carga integrado en la parrilla frontal

Brasil y Colombia recibirán el nuevo modelo como año 2026, mientras que México lo tendrá disponible a más tardar el próximo año. Esta renovación llega en el momento oportuno para competir con opciones como el BYD Dolphin Mini en el segmento de vehículos eléctricos accesibles.

