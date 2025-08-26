Inicio Motores Renault
Así sería la nueva versión del Renault 4: el modelo 2025 de la clásica Renoleta

La IA Gemini imagina cómo sería el clásico Renault con tecnología actual, y un diseño que no desentona con las tendencias modernas

Por UNO
¿Cómo sería un Renault 4 en 2025? La inteligencia artificial Gemini creó una propuesta que mezcla pasado y presente. Este ejercicio teórico del nuevo modelo busca recuperar el espíritu de la "Renoleta" francesa, pero con tecnología eléctrica.

Este crossover imaginario mantiene las líneas que hicieron famoso al original, pero las adapta a los tiempos actuales. Sus proporciones y su altura lo convierten en una opción para quienes buscan un vehículo práctico en el segmento de los SUV pequeños.

Cómo sería el aspecto exterior

renault 4 moderno
El nuevo Renault 4 mantiene el espíritu compacto del original, pero tiene un diseño ágil y moderno.

En esta propuesta imaginaria, cada detalle del nuevo modelo rinde homenaje al Renault 4 original. Los faros LED circulares reinterpretan la óptica del modelo histórico. Las líneas laterales mantienen la simplicidad del auto original, pero incorporan molduras plásticas que le dan un carácter más robusto.

Los colores disponibles en esta versión conceptual incluyen el rojo intenso y el beige arena, todos con la posibilidad de combinar con techos en negro brillante. Cada elemento exterior de este auto teórico fue pensado para la funcionalidad y la durabilidad.

El nuevo Renault conceptual por dentro

renault 4 interior
Así imaginó la inteligencia artificial el espacioso interior de la Renoleta modelo 2025.

Inteligencia artificial y conectividad definen la experiencia a bordo de este nuevo modelo conceptual creado por Gemini. El tablero integra una pantalla táctil de 10,25 pulgadas que funciona como centro de comando. Los asientos, tapizados en tejidos reciclados, ofrecen comodidad para cinco pasajeros.

Este auto incorpora carga inalámbrica para smartphones, conectividad Android Auto y Apple CarPlay. Los sistemas de seguridad incluyen frenado automático de emergencia y cámaras 360 grados que facilitan las maniobras de estacionamiento.

Características técnicas del Renault 4 2025

renault 4
Los colores clásicos hacen que este auto sea aún más reconocible.

  • Motor: eléctrico de 150 kW (204 CV)
  • Torque: 310 Nm instantáneo
  • Aceleración: 0-100 km/h en 7,9 segundos
  • Batería: 50 kWh
  • Autonomía: 350 km (ciclo WLTP)
  • Carga rápida: 10% a 80% en 35 minutos (100 kW DC)
  • Carga doméstica: 8 horas completa
  • Tracción: delantera
  • Llantas: aleación 17 pulgadas
  • Pantalla: táctil 10,25 pulgadas
  • Plazas: 5 pasajeros
  • Versión híbrida: motor 1.2 turbo + eléctrico (160 CV total)
  • Autonomía eléctrica híbrida: 65 km

Especificaciones conceptuales generadas por inteligencia artificial. Este nuevo modelo no corresponde a un producto real de la marca.

