Así sería la nueva versión del Renault 4: el modelo 2025 de la clásica Renoleta

Los colores disponibles en esta versión conceptual incluyen el rojo intenso y el beige arena, todos con la posibilidad de combinar con techos en negro brillante. Cada elemento exterior de este auto teórico fue pensado para la funcionalidad y la durabilidad.

El nuevo Renault conceptual por dentro

renault 4 interior Así imaginó la inteligencia artificial el espacioso interior de la Renoleta modelo 2025.

Inteligencia artificial y conectividad definen la experiencia a bordo de este nuevo modelo conceptual creado por Gemini. El tablero integra una pantalla táctil de 10,25 pulgadas que funciona como centro de comando. Los asientos, tapizados en tejidos reciclados, ofrecen comodidad para cinco pasajeros.

Este auto incorpora carga inalámbrica para smartphones, conectividad Android Auto y Apple CarPlay. Los sistemas de seguridad incluyen frenado automático de emergencia y cámaras 360 grados que facilitan las maniobras de estacionamiento.

Características técnicas del Renault 4 2025

renault 4 Los colores clásicos hacen que este auto sea aún más reconocible.

Motor: eléctrico de 150 kW (204 CV)

eléctrico de 150 kW (204 CV) Torque: 310 Nm instantáneo

310 Nm instantáneo Aceleración: 0-100 km/h en 7,9 segundos

0-100 km/h en 7,9 segundos Batería: 50 kWh

50 kWh Autonomía: 350 km (ciclo WLTP)

350 km (ciclo WLTP) Carga rápida: 10% a 80% en 35 minutos (100 kW DC)

10% a 80% en 35 minutos (100 kW DC) Carga doméstica: 8 horas completa

8 horas completa Tracción: delantera

delantera Llantas: aleación 17 pulgadas

aleación 17 pulgadas Pantalla: táctil 10,25 pulgadas

táctil 10,25 pulgadas Plazas: 5 pasajeros

5 pasajeros Versión híbrida: motor 1.2 turbo + eléctrico (160 CV total)

motor 1.2 turbo + eléctrico (160 CV total) Autonomía eléctrica híbrida: 65 km

Especificaciones conceptuales generadas por inteligencia artificial. Este nuevo modelo no corresponde a un producto real de la marca.