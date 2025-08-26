Desde China: llega el SUV que pondrá en problemas al Toyota Corolla Cross

Las características principales del nuevo modelo incluyen:

Motor híbrido 1.5 litros + eléctrico (191 cv total)

Caja automática CVT con tracción delantera

Aceleración 0-100 km/h en 8.7 segundos

Velocidad máxima de 170 km/h

Consumo promedio de 4.9 litros/100 km

Seis airbags de serie • Frenado autónomo de emergencia

Control de crucero adaptativo

Sistema de mantenimiento de carril

Garantía de 6 años o 120.000 km (7 años para el sistema híbrido)

Los números que pueden cambiar el juego

toyota corolla cross El Toyota Corolla Cross tiene un precio superior, aunque su ventaja es ser de una de las marcas más confiables y establecidas del mercado.

Aquí es donde la ecuación se vuelve realmente interesante para los compradores argentinos. El MG ZS Hybrid+ Confort arranca en 27.500 dólares, mientras que el Toyota Corolla Cross Hybrid más económico supera esa cifra por casi 11 millones de pesos. Esta diferencia no es menor en un mercado donde cada dólar cuenta y las familias buscan maximizar el valor de su inversión.

MG ofrece garantía de seis años o 120 mil kilómetros para el vehículo completo, extendiéndose a siete años o 150 mil kilómetros específicamente para el sistema híbrido. Estas cifras superan lo que tradicionalmente ofrecen otras marcas en el segmento y reflejan la confianza del fabricante China en la durabilidad de sus productos.

El modelo también se beneficia de la exención del arancel aduanero del 35% que otorga el gobierno argentino a vehículos electrificados. Con diez concesionarios ya confirmados en las principales ciudades, la marca china busca establecer presencia desde el primer momento.