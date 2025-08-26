Inicio Motores SUV
Desde China: llega el SUV que pondrá en problemas al Toyota Corolla Cross

El SUV MG ZS Hybrid+ llega con una propuesta que cuesta casi 11 millones menos que el Toyota Corolla Cross

Por UNO
El mercado argentino de SUV compactos acaba de recibir una nueva alternativa que promete sacudir las preferencias de los compradores. La marca china MG Motor lanza oficialmente el ZS Hybrid+, un vehículo que apunta directamente al segmento donde reina el Toyota Corolla Cross. Con una diferencia de precio que ronda los 11 millones de pesos a favor del modelo asiático, la batalla por las ventas se intensifica en una categoría donde cada peso cuenta.

Esta SUV china llega comercializada por el Grupo Eximar y combina un motor 1.5 litros naftero con uno eléctrico, ofreciendo 191 caballos de potencia total.

Qué trae este SUV que no tienen otros

Este SUV chino tiene todas las de ganar en un mercado que necesita vehículos más baratos.

La propuesta técnica del MG ZS Hybrid+ se construye sobre una plataforma híbrida no enchufable que combina lo mejor de dos mundos. El motor a combustión de cuatro cilindros desarrolla 100 caballos y 128 Nm, mientras que la unidad eléctrica aporta 134 caballos y 250 Nm desde una batería de 1.83 kWh. Cuando ambos sistemas trabajan juntos, la SUV china entrega esa potencia total de 191 caballos que mencionamos antes.

Las características principales del nuevo modelo incluyen:

  • Motor híbrido 1.5 litros + eléctrico (191 cv total)
  • Caja automática CVT con tracción delantera
  • Aceleración 0-100 km/h en 8.7 segundos
  • Velocidad máxima de 170 km/h
  • Consumo promedio de 4.9 litros/100 km
  • Seis airbags de serie • Frenado autónomo de emergencia
  • Control de crucero adaptativo
  • Sistema de mantenimiento de carril
  • Garantía de 6 años o 120.000 km (7 años para el sistema híbrido)

Los números que pueden cambiar el juego

El Toyota Corolla Cross tiene un precio superior, aunque su ventaja es ser de una de las marcas más confiables y establecidas del mercado.

Aquí es donde la ecuación se vuelve realmente interesante para los compradores argentinos. El MG ZS Hybrid+ Confort arranca en 27.500 dólares, mientras que el Toyota Corolla Cross Hybrid más económico supera esa cifra por casi 11 millones de pesos. Esta diferencia no es menor en un mercado donde cada dólar cuenta y las familias buscan maximizar el valor de su inversión.

MG ofrece garantía de seis años o 120 mil kilómetros para el vehículo completo, extendiéndose a siete años o 150 mil kilómetros específicamente para el sistema híbrido. Estas cifras superan lo que tradicionalmente ofrecen otras marcas en el segmento y reflejan la confianza del fabricante China en la durabilidad de sus productos.

El modelo también se beneficia de la exención del arancel aduanero del 35% que otorga el gobierno argentino a vehículos electrificados. Con diez concesionarios ya confirmados en las principales ciudades, la marca china busca establecer presencia desde el primer momento.

