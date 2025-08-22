Volkswagen presentó su nuevo SUV que recuerda a un clásico de la marca

Brasil ya mostró de qué es capaz este SUV. En 50 minutos nomás juntó 12 mil pedidos, y ahora hay que esperar hasta tres meses para la entrega. Sale de la fábrica de Taubaté, en San Pablo, para llegar a 25 países de América Latina.
tera
Este SUV será fabricado en Brasil, y llegará al mercado argentino.
Sus competidores directos son el Fiat Pulse, el Renault Kardian y el Citroën Basalt. El Tera quiere destacarse en este ring competitivo con la confiabilidad que siempre tuvo Volkswagen.
Tiene algo del Nivus pero sin esa caída trasera tan particular. El SUV Tera adopta los códigos clásicos de estos vehículos: plásticos negros abajo, guardabarros que sobresalen y barras en el techo. Todo grita aventura, aunque lo uses para ir al super.
La versión Outfit es la más completa y va a estar acá. Se distingue por el techo negro y colores nuevos: rojo, azul y un gris medio azulado. Volkswagen sabe que la gente quiere personalizar su auto, entonces le da opciones.
Las líneas son diferentes a lo que acostumbra la marca. Más suaves, más onduladas. Los guardabarros delanteros y traseros lo hacen ver más ancho, y esas entradas de aire falsas le dan volumen.
Mide 4,15 metros de largo, 1,78 de ancho y 1,50 de alto. El baúl llega a 350 litros, suficiente para una familia tipo.
vw tera interior
El interior del Volkswagen Tera no tiene nada que envidiarle a otros SUV más costosos.
Especificaciones técnicas
- Motor y transmisión: 1.6 MSI (110 CV, manual de 5 marchas) o 1.0 TSI (101 CV, automática de 6 velocidades).
- Fabricación: Taubaté, Brasil.
- Medidas: 4.151 mm de longitud, 2.566 mm de distancia entre ruedas, 1.504 mm de altura.
- Capacidades de carga: baúl entre 350 y 400 litros; tanque 50 litros.
- Equipamiento de seguridad: 6 bolsas de aire, anclajes ISOFIX y sistemas ADAS que incluyen frenado automático, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y alerta de punto ciego (depende de la versión).
- Tipo y arquitectura: SUV compacto basado en plataforma MQBA00.
- Sistema de rodado: tracción a las ruedas delanteras; suspensión McPherson adelante y eje de torsión atrás.
- Sistemas: frenos de disco en las cuatro ruedas; dirección con asistencia eléctrica.
- Equipamiento multimedia: tablero completamente digital, pantalla central de 10 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay sin cables.
- Versiones disponibles: Trend, Comfort, High y Outfit; cobertura de 3 años o 100.000 kilómetros.