Volkswagen presentó su nuevo SUV que recuerda a un clásico de la marca

Brasil ya mostró de qué es capaz este SUV. En 50 minutos nomás juntó 12 mil pedidos, y ahora hay que esperar hasta tres meses para la entrega. Sale de la fábrica de Taubaté, en San Pablo, para llegar a 25 países de América Latina.

tera Este SUV será fabricado en Brasil, y llegará al mercado argentino.

Sus competidores directos son el Fiat Pulse, el Renault Kardian y el Citroën Basalt. El Tera quiere destacarse en este ring competitivo con la confiabilidad que siempre tuvo Volkswagen.

Tiene algo del Nivus pero sin esa caída trasera tan particular. El SUV Tera adopta los códigos clásicos de estos vehículos: plásticos negros abajo, guardabarros que sobresalen y barras en el techo. Todo grita aventura, aunque lo uses para ir al super.

La versión Outfit es la más completa y va a estar acá. Se distingue por el techo negro y colores nuevos: rojo, azul y un gris medio azulado. Volkswagen sabe que la gente quiere personalizar su auto, entonces le da opciones.

Las líneas son diferentes a lo que acostumbra la marca. Más suaves, más onduladas. Los guardabarros delanteros y traseros lo hacen ver más ancho, y esas entradas de aire falsas le dan volumen.

Mide 4,15 metros de largo, 1,78 de ancho y 1,50 de alto. El baúl llega a 350 litros, suficiente para una familia tipo.

vw tera interior El interior del Volkswagen Tera no tiene nada que envidiarle a otros SUV más costosos.

Especificaciones técnicas