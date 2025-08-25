Así sería la vieja versión del Toyota Corolla: el modelo histórico del lujoso sedán

Teniendo en cuenta que el primer Toyota Corolla se lanzó en el año 1966, se le pidió a la inteligencia artificial que creara un modelo anterior a este año, mostrando una imagen de un nuevo Corolla para ayudar a la herramienta.

Los resultados fueron sorprendentes, ya que la inteligencia artificial generó un coche que poco tiene que ver con el Toyota Corolla actual, pero sí se asemeja a la primera producción de 1966.

corolla, auto El modelo que creó la inteligencia artificial, muy parecido al primer Toyota Corolla

Gemini además comparó las características de este viejo auto con el Toyota Corolla actual, y lo cierto es que coincidieron en algunos puntos: tamaño compacto y eficiente, durabilidad y fiabilidad, accesibilidad económica, diseño funcional y tecnología para la época.

Un coche de 1960 no podría tener la tecnología o las características de seguridad de un coche actual, y eso fue entendido a la perfección por la inteligencia artificial.

El auto más vendido del mundo

La respuesta de la inteligencia artificial fue rápida y eficiente, ya que se habla nada menos que del auto más vendido de todo el mundo.

El Toyota Corolla es el auto más vendido de todos los tiempos a nivel mundial, superando los 50 millones de unidades producidas desde su lanzamiento en 1966, por todas las características ya enumeradas. En el caso de producirse seis años antes, nada hubiera cambiado.