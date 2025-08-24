Inicio Motores Fiat 600
¿Te lo imaginás en la calle?

Así sería la versión 2025 del Fiat 600 o "Fitito": el modelo deportivo del histórico auto

El histórico Fiat 600, conocido por muchos como "Fitito" tiene su versión 2025 gracias al uso de la inteligencia artificial. ¿Te lo comprarías?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El Fiat 600, conocido popularmente en Argentina como "Fitito", es un pequeño automóvil de cuatro plazas fabricado por Fiat desde 1955. Diseñado por Dante Giacosa, este modelo se caracterizó por su tamaño reducido, motor trasero y bajo consumo, convirtiéndose en un símbolo total. En su recuerdo, muchos se preguntan cómo se vería hoy en el caso de seguir existiendo el modelo.

A través del uso de la herramienta de inteligencia artificial, Gemini, la creación de la nueva versión de este auto es posible. Solo hubo que pedirle que adapte la vieja versión a los tiempos de hoy.

El Fiat 600 es uno de los autos más recordados por los argentinos

La nueva versión del Fiat 600, según la inteligencia artificial

Este Fiat 600 deportivo de 2025 presenta una serie de modificaciones notables que lo transforman de un clásico utilitario a un vehículo de alto rendimiento. Más precisamente, el modelo en cuestión es de carácter deportivo.

Este auto mantiene la silueta inconfundible del Fiat 600 original, con sus líneas redondeadas y su tamaño compacto. Sin embargo, incorpora un kit de carrocería completo que incluye faldones laterales anchos y un parachoques delantero rediseñado con grandes tomas de aire para refrigerar el motor y los frenos.

Así sería el nuevo modelo deportivo del Fiat 600, según la inteligencia artificial

Un distintivo alerón trasero de estilo deportivo se agrega a la compuerta, mejorando la carga aerodinámica y la estabilidad a altas velocidades. Las ruedas son uno de los cambios más notables en este Fiat 600.

Las llantas de aleación son grandes, de diseño multirrayos, y están calzadas con neumáticos de bajo perfil que insinúan un gran agarre. La suspensión ha sido rebajada, lo que no solo le da una postura más agresiva y deportiva, sino que también mejora el centro de gravedad del auto.

Los faros circulares siempre fueron una característica en este auto

Se conservan los faros delanteros circulares, un rasgo icónico del Fiat 600 viejo, pero ahora incorporan tecnología LED para una mejor iluminación. Aunque no se ve, el motor sugerido sería el de un auto de alto rendimiento, tal y como sucede en muchos deportivos.

Como puedes ver, esta modernización respeta el espíritu del Fiat 600 original, y eleva el auto a la categoría de deportivo moderno.

La versión SUV del Fiat 600

A la inteligencia artificial se le pidió el Fiat 600 en segmento deportivo porque lo cierto es que el SUV ya existe. Este modelo combina la herencia del clásico "Fitito" con un enfoque moderno, ofreciendo motores híbridos (mild-hybrid) y 100% eléctricos, dimensiones mayores que el original y un equipamiento centrado en la tecnología y el confort.

En concreto, y por dar algún dato, este auto es más grande que el Fiat 600 histórico, con una longitud de alrededor de 4,17 o 4,18 metros, lo que proporciona mayor espacio interior y un baúl más amplio (unos 390 litros).

