Netflix: una película basada en hechos reales que llegó este 2025 y es perfecta para ver el fin de semana

Las expectativas que estaban puestas en esta película dirigida por Bobby Boermans y guionada por Simón de Waal, superó todas las expectativas y no ha pasado de sumar reproducciones desde su estreno en el catálogo de Netflix, el 18 de abril de 2025.
La película de Netflix llegó este 2025 y está basada en hechos reales.
Netflix: de qué trata la película ¡Rehén
La tranquilidad de la ciudad holandesa de Ámsterdam se vio sacudida con una toma de rehenes que tuvo lugar en el 2022 y fue el centro de atención en todo el mundo. La policía local tuvo un gran desafío al tener que enfrentarse con los requerimientos de un hombre armado, que interrumpió en un Apple Store y protagonizó una toma de rehenes de película. La historia está inspirada en hechos reales.
La película de Netflix centra su relato en una estremecedora toma de rehenes.
Reparto de ¡Rehén, película de Netflix
- Soufiane Moussouli
- Admir Sehovic
- Emmanuel Ohene Boafo
- Fockeline Ouwerkerk
- Roosmarijn van der Hoek
- Robin Boissevain
- Marcel Hensema
Tráiler de ¡Rehén, película de Netflix
Embed - iREHÉN Trailer (2025) SUBTITULADO / iHostage Trailer [HD] Netflix
Dónde ver la película ¡Rehén, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película ¡Rehén se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película ¡Rehén se puede ver en Netflix.
- España: la película ¡Rehén se puede ver en Netflix.