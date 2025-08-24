Netflix: una película basada en hechos reales que llegó este 2025 y es perfecta para ver el fin de semana

Esta película de 1 hora y 40 minutos que propone Netflix para sus usuarios, está basada en hechas reales, partir de un momento de suspenso extremo y drama profundo que tuvieron atravesar los habitantes de la ciudad de Ámsterdam con una toma de rehenes.

El actor holandés Sofiane Moussouli toma el protagonismo en esta película de Netflix, que fue aclamada apenas llegó a la plataforma y está haciendo muy recomendada por los usuarios entre todas las series y películas.