Netflix: una película basada en hechos reales que llegó este 2025 y es perfecta para ver el fin de semana

Aclamada por la crítica y destacada entre todas las series y películas estrenadas este 2025, esta producción no detiene su colecta de reproducciones en Netflix

Miguel Guayama
Miguel Guayama
La película de Netflix tiene pasajes dramáticos que te erizarán la piel.

Entre todas las producciones de drama y suspenso que se pueden disfrutar en la plataforma de Netflix, hay una película que te erizará la piel y la está rompiendo en el ranking de las más vistas. Se trata de ¡Rehén, una producción holandesa que llegó este 2025 con un relato estremecedor.

Esta película de 1 hora y 40 minutos que propone Netflix para sus usuarios, está basada en hechas reales, partir de un momento de suspenso extremo y drama profundo que tuvieron atravesar los habitantes de la ciudad de Ámsterdam con una toma de rehenes.

El actor holandés Sofiane Moussouli toma el protagonismo en esta película de Netflix, que fue aclamada apenas llegó a la plataforma y está haciendo muy recomendada por los usuarios entre todas las series y películas.

Las expectativas que estaban puestas en esta película dirigida por Bobby Boermans y guionada por Simón de Waal, superó todas las expectativas y no ha pasado de sumar reproducciones desde su estreno en el catálogo de Netflix, el 18 de abril de 2025.

La película de Netflix llegó este 2025 y está basada en hechos reales.

Netflix: de qué trata la película ¡Rehén

La tranquilidad de la ciudad holandesa de Ámsterdam se vio sacudida con una toma de rehenes que tuvo lugar en el 2022 y fue el centro de atención en todo el mundo. La policía local tuvo un gran desafío al tener que enfrentarse con los requerimientos de un hombre armado, que interrumpió en un Apple Store y protagonizó una toma de rehenes de película. La historia está inspirada en hechos reales.

La película de Netflix centra su relato en una estremecedora toma de rehenes.

Reparto de ¡Rehén, película de Netflix

  • Soufiane Moussouli
  • Admir Sehovic
  • Emmanuel Ohene Boafo
  • Fockeline Ouwerkerk
  • Roosmarijn van der Hoek
  • Robin Boissevain
  • Marcel Hensema

Tráiler de ¡Rehén, película de Netflix

Embed - iREHÉN Trailer (2025) SUBTITULADO / iHostage Trailer [HD] Netflix

Dónde ver la película ¡Rehén, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película ¡Rehén se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película ¡Rehén se puede ver en Netflix.
  • España: la película ¡Rehén se puede ver en Netflix.

