knives out entre navajas y secretos (2).jpg Ana de Armas es la protagonista de la película Knives Out: Entre Navajas y secretos, disponible en Netflix.

Esta oferta es una de las más destacadas entre las series y películas del género en Netflix. Knives Out fue nominada a dos Premios Oscar, incluido a Mejor guión original, y candidata a tres Globos de Oro, uno de ellos destacando la labor de Ana de Armas en el filme.

Para la crítica especializada, está película de poco más de 2 horas, tiene un "espíritu de auténtico amor por el clásico policial inglés", es decir, "Rian Johnson le escapa a la canchereada y encuentra una forma elegante de reírse con el género y no de él", sentenció Otros Cines.

La crítica de Revista Noticias aporta, en ese sentido, que "en ningún momento Johnson pierde de vista que hay un misterio, pero no deja de aprovechar cada momento donde puede incluir humor y mezclarlo con el suspenso. Todo depende de la perfecta actuación de Ana de Armas".

knives out entre navajas y secretos (1).jpg Knives Out: Entre navajas y secretos es una pelicula dirigida por Rian Johnson, quien fue aclamado por la crítica especializada.

Netflix: de qué trata la película Knives Out: Entre navajas y secretos

Knives Out: Entre navajas y secretos, disponible en Netflix desde el 2 de julio de 2025, es una película que centra su trama en un detective que explora la densa red de secretos y mentiras en torno a la muerte de un famoso escritor de novelas policiales y a su excétrica y perturbadora familia.

La película comienza cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey (Christopher Plummer) es encontrado muerto en su mansión justo después de cumplir 85 años, el inquisitivo y cortés detective Benoit Blanc (Daniel Craig) es misteriosamente reclutado para investigar.

Netflix, knives out (1).jpg Chris Evans es uno de los protagonistas de Knives Out, la película al estilo de las novelas de Agatha Christie que fue nominada a 2 Premios Oscar.

Blanc se moverá entre una red de pistas falsas y mentiras interesadas para tratar de descubrir la verdad tras la muerte del escritor. Todo su entorno es sospechoso: Ransom Drysdale (Chris Evans), Marta Cabrera (Ana de Armas), Linda Drysdale (Jamie Lee Curtis), Walt Thrombey (Michael Shannon), Richard Drysdale (Don Johnson), Joni Thrombey (Toni Collette), Meg Thrombey (Katherine Langford) y Jacob Thrombey (Jaeden Martell).

Reparto de Knives Out: Entre navajas y secretos, película de Netflix

Daniel Craig como Benoit Blanc

Chris Evans como Ransom Drysdale

Ana de Armas como Marta Cabrera

Jamie Lee Curtis como Linda Drysdale

Michael Shannon como Walt Thrombey

Don Johnson como Richard Drysdale

Toni Collette como Joni Thrombey

LaKeith Stanfield como Lieutenant Elliott

Christopher Plummer como Harlan Thrombey

Katherine Langford como Meg Thrombey

Jaeden Martell como Jacob Thrombey

Netflix: tráiler de la película Knives Out: Entre navajas y secretos

Embed - ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS (Knives Out) - Trailer Español Latino 2019

