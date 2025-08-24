La crítica especializada y los suscriptores de Netflix cayeron rendidos a los pies de esta serie que, en tan solo un año, se convirtió en una de las ofertas basadas en hechos reales, más elegidas del catálogo de series y películas. Con tan solo 6 capítulos, ha sabido posicionarse como uno de los dramas criminales con más reproducciones, con una duración que va entre los 48 y 59 minutos.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2024, y desde entonces es una de las ofertas narco más elegidas de toda la plataforma.

Embed - El discurso de Griselda | Griselda | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Griselda

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie narco de 6 capítulos basada en hechos reales, Griselda centra su historia en: "Esta dramatización inspirada en hechos reales sigue la vida de Griselda Blanco, desde sus inicios en Medellín hasta su consolidación como «la Madrina» de la droga en Miami".

La serie no es apta para menores de edad, y su relato basado en hechos reales, la hacen irresistible en Netflix.

griselda netflix (2) Prostitutas, narcotráfico y sicarios, hacen de esta historia, no apta para menores en Netflix

Reparto de Griselda, serie de Netflix

Sofía Vergara como Griselda Blanco

Alberto Guerra como Darío

Vanessa Ferlito como Isabel

Alberto Ammann como Alberto Bravo

Karol G como Carla

Christian Tappan como Arturo

Diego Trujillo como Germán Panesso

Paulina Dávila como Carmen

Dónde ver la serie Griselda, según la zona geográfica