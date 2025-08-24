La crítica especializada y los suscriptores de Netflix cayeron rendidos a los pies de esta serie que, en tan solo un año, se convirtió en una de las ofertas basadas en hechos reales, más elegidas del catálogo de series y películas. Con tan solo 6 capítulos, ha sabido posicionarse como uno de los dramas criminales con más reproducciones, con una duración que va entre los 48 y 59 minutos.
La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2024, y desde entonces es una de las ofertas narco más elegidas de toda la plataforma.
Embed - El discurso de Griselda | Griselda | Netflix
Netflix: de qué trata la serie Griselda
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie narco de 6 capítulos basada en hechos reales, Griselda centra su historia en: "Esta dramatización inspirada en hechos reales sigue la vida de Griselda Blanco, desde sus inicios en Medellín hasta su consolidación como «la Madrina» de la droga en Miami".
La serie no es apta para menores de edad, y su relato basado en hechos reales, la hacen irresistible en Netflix.
griselda netflix (2)
Prostitutas, narcotráfico y sicarios, hacen de esta historia, no apta para menores en Netflix
Reparto de Griselda, serie de Netflix
- Sofía Vergara como Griselda Blanco
- Alberto Guerra como Darío
- Vanessa Ferlito como Isabel
- Alberto Ammann como Alberto Bravo
- Karol G como Carla
- Christian Tappan como Arturo
- Diego Trujillo como Germán Panesso
- Paulina Dávila como Carmen
Dónde ver la serie Griselda, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Griselda se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Griselda se puede ver en Netflix.
- España: la serie Griselda se puede ver en Netflix.