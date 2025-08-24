La serie de Netflix basada en hechos reales que arrasa con 6 capítulos junto a Sofía Vergara

Netflix ha decidido ampliar su catálogo de series y películas, para abarcar todos los gustos. Una serie se ha convertido en la nueva obsesión de los suscriptores, con una historia basada en hechos reales, que tiene apenas 6 capítulos, y que definitivamente no es para menores de edad: Griselda.

Las series y películas de producción estadounidense son las ofertas más fuertes por excelencia, dentro del catálogo de Netflix, y esto no tiene ningún tipo de discusión, abarcando todos los géneros. Esta serie ha logrado convertirse en uno de los mayores dramas criminales, desde el 2024 en adelante, sumergiendo a los suscriptores en un relato con sicarios, prostitutas y narcotráfico. Además se destaca la presencia de Sofía Vergara y Karol G.

Sofía Vergara es la protagonista de esta serie de Netflix basada en hechos reales

Sofía Vergara, reconocida actriz colombiana que supo romperla en Modern Family, es la protagonista de esta historia basada en la vida de la narcotraficante colombiana, Griselda Blanco. La serie es, sin duda alguna, una oferta que no es apta para menores de edad, y es que Netflix ha decidido catalogarla de esta manera, como consecuencia de varias de sus escenas y el lenguaje presente en el relato.

La crítica especializada y los suscriptores de Netflix cayeron rendidos a los pies de esta serie que, en tan solo un año, se convirtió en una de las ofertas basadas en hechos reales, más elegidas del catálogo de series y películas. Con tan solo 6 capítulos, ha sabido posicionarse como uno de los dramas criminales con más reproducciones, con una duración que va entre los 48 y 59 minutos.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2024, y desde entonces es una de las ofertas narco más elegidas de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Griselda

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie narco de 6 capítulos basada en hechos reales, Griselda centra su historia en: "Esta dramatización inspirada en hechos reales sigue la vida de Griselda Blanco, desde sus inicios en Medellín hasta su consolidación como «la Madrina» de la droga en Miami".

La serie no es apta para menores de edad, y su relato basado en hechos reales, la hacen irresistible en Netflix.

Prostitutas, narcotráfico y sicarios, hacen de esta historia, no apta para menores en Netflix

Reparto de Griselda, serie de Netflix

  • Sofía Vergara como Griselda Blanco
  • Alberto Guerra como Darío
  • Vanessa Ferlito como Isabel
  • Alberto Ammann como Alberto Bravo
  • Karol G como Carla
  • Christian Tappan como Arturo
  • Diego Trujillo como Germán Panesso
  • Paulina Dávila como Carmen

Dónde ver la serie Griselda, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Griselda se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Griselda se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Griselda se puede ver en Netflix.

