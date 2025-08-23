Casa rodante: la furgoneta camperizada que rompe las reglas y tiene mucho espacio

Cuatro personas pueden sentarse alrededor de la mesa cuadrada ajustable, formada por un banco en L y los dos asientos delanteros de la cabina. Cuando termina la cena, estos asientos frontales se convierten en el área de descanso, ya que son los únicos que miran hacia el televisor de pantalla grande montado en la pared.

La cocina se comprime en un bloque compacto ubicado a la derecha de la entrada, justo detrás del asiento del acompañante. Incluye dos hornallas con cubiertas de vidrio, un fregadero redondo de acero inoxidable, una heladera de 98 litros y espacio de guardado arriba y abajo del mostrador.

Baño completo en un espacio mínimo

La verdadera sorpresa de esta casa rodante está en la parte trasera. Mientras otros fabricantes obligan a los usuarios a usar baños portátiles en medio de la cocina, Knaus instaló un baño húmedo completo con ducha y inodoro Thetford durante sus escapadas de campamento.

Esta furgoneta se construye sobre un chasis Fiat Ducato con motor estándar de 140 caballos de fuerza y transmisión manual de 6 velocidades. Viene equipada con dos claraboyas grandes que se abren, dos cilindros de gas de 11 kilos para el calefactor y las hornallas, además de dos tanques de 95 litros cada uno para agua limpia y residual.

Con un peso máximo permitido de 3,500 kilos, esta casa rodante se puede manejar con licencia de conducir estándar categoría B. Esto la hace súper conveniente y fácil de maniobrar para cualquier aventura de furgoneta camperizada.

interior casa rodante Con esta furgoneta no necesitarás una casa rodante de gran tamaño.

Características principales de la Van TI 550 MF

• Peso: 3,500 kg máximo permitido

• Precio: consultar con concesionarios

• Motor: Fiat Ducato 140 hp, transmisión manual 6 velocidades

• Longitud: 5.99 metros

• Capacidad: 4 personas sentadas, cama para 2

• Baño: completo con ducha y inodoro Thetford

• Cocina: dos hornallas, fregadero, heladera 98 litros

• Tanques: 95 litros agua limpia, 95 litros agua residual

• Calefacción: Truma Combi 6 con gas

• Opcionales: motor automático, calefactor mejorado, mayor peso del chasis