Casa rodante: la furgoneta camperizada que rompe las reglas y tiene mucho espacio

La casa rodante Knaus Van TI 550 MF Vansation tiene baño completo y dormitorio fijo en menos de 6 metros

Por UNO
Esta furgoneta camperizada copmite con las casas rodantes de tamaño completo.

Los fabricantes alemanes decidieron que las casa rodante pequeñas podían tener todo lo que necesitas para vivir cómodamente. Knaus, con 60 años de experiencia en el sector, demostró que a veces hay que romper las reglas para crear algo verdaderamente especial con esta furgoneta que mide apenas 5.99 metros.

Esta unidad compacta logra meter un baño completo, cocina equipada, comedor para cuatro personas y dormitorio fijo. Parece imposible, pero la marca alemana movió puertas, cambió ubicaciones y creó un diseño que nadie esperaba para los amantes del campamento.

Un diseño que desafía a una casa rodante convencional

Un diseño compacto pero con mucho espacio interior.

Cuando entras a esta casa rodante, todo está en el lugar equivocado. La puerta principal se encuentra más hacia atrás de lo habitual, mientras que el comedor se adelanta considerablemente. Esta decisión permite que la furgoneta tenga un dormitorio fijo ubicado donde normalmente iría la cocina.

Cuatro personas pueden sentarse alrededor de la mesa cuadrada ajustable, formada por un banco en L y los dos asientos delanteros de la cabina. Cuando termina la cena, estos asientos frontales se convierten en el área de descanso, ya que son los únicos que miran hacia el televisor de pantalla grande montado en la pared.

La cocina se comprime en un bloque compacto ubicado a la derecha de la entrada, justo detrás del asiento del acompañante. Incluye dos hornallas con cubiertas de vidrio, un fregadero redondo de acero inoxidable, una heladera de 98 litros y espacio de guardado arriba y abajo del mostrador.

Baño completo en un espacio mínimo

La verdadera sorpresa de esta casa rodante está en la parte trasera. Mientras otros fabricantes obligan a los usuarios a usar baños portátiles en medio de la cocina, Knaus instaló un baño húmedo completo con ducha y inodoro Thetford durante sus escapadas de campamento.

Esta furgoneta se construye sobre un chasis Fiat Ducato con motor estándar de 140 caballos de fuerza y transmisión manual de 6 velocidades. Viene equipada con dos claraboyas grandes que se abren, dos cilindros de gas de 11 kilos para el calefactor y las hornallas, además de dos tanques de 95 litros cada uno para agua limpia y residual.

Con un peso máximo permitido de 3,500 kilos, esta casa rodante se puede manejar con licencia de conducir estándar categoría B. Esto la hace súper conveniente y fácil de maniobrar para cualquier aventura de furgoneta camperizada.

Con esta furgoneta no necesitarás una casa rodante de gran tamaño.

Características principales de la Van TI 550 MF

Peso: 3,500 kg máximo permitido

Precio: consultar con concesionarios

Motor: Fiat Ducato 140 hp, transmisión manual 6 velocidades

Longitud: 5.99 metros

Capacidad: 4 personas sentadas, cama para 2

Baño: completo con ducha y inodoro Thetford

Cocina: dos hornallas, fregadero, heladera 98 litros

Tanques: 95 litros agua limpia, 95 litros agua residual

Calefacción: Truma Combi 6 con gas

Opcionales: motor automático, calefactor mejorado, mayor peso del chasis

