No es Inteligencia Artificial: el Renault 4 está de vuelta

Renault 4 4 El Renault 4 ya fue presentado en Europa. @renault_france

Lejos de ser una calcomanía del pasado, el nuevo R4 adopta una estética que, si bien le hace un guiño al modelo original con su inconfundible silueta cuadrada y el frontal casi vertical, se actualiza con líneas modernas y robustas.

Este auto eléctrico se presenta con un formato de SUV compacto y ofrece una mayor altura libre al suelo que su mítico antecesor, lo que sugiere una vocación tanto urbana como para caminos menos convencionales. Los detalles lumínicos LED y una parrilla carenada, propia de los vehículos eléctricos, terminan de dibujar un perfil contemporáneo.

Renault 4 8 Los detalles lumínicos LED son un atractivo del nuevo Renault 4. Renault.com.ar

Motor eléctrico

En el corazón de esta renovación se encuentra, lógicamente, su motorización. El Renault 4 E-Tech Eléctrico estará disponible en dos niveles de potencia: una versión de 120 CV alimentada por una batería de 40 kWh, que promete una autonomía superior a los 300 kilómetros, ideal para el día a día en la ciudad y escapadas de fin de semana.

Renault 4 5 El techo es una novedad muy agradable del Renault 4 2025. Renault.com.ar

En cambio, para aquellos que buscan un mayor rango y prestaciones, se ofrecerá una variante de 150 CV con una batería de 52 kWh, elevando la autonomía hasta los 409 kilómetros según el ciclo WLTP. Además, la eficiencia en la recarga será un punto fuerte, permitiendo recuperar del 15% al 80% de la batería en aproximadamente media hora.

El interior del nuevo R4 también experimenta una transformación radical, dejando atrás la espartana funcionalidad del modelo original para abrazar la tecnología y el confort del siglo XXI. Cuenta con un habitáculo digitalizado, con una pantalla táctil central desde donde se gestionarán diversas funciones del vehículo, incluyendo un sistema de infoentretenimiento con integración de Google Maps optimizado para la movilidad eléctrica y acceso a una amplia gama de aplicaciones.

Renault 4 10 Así es el interior del nuevo "Cuatro Latas". Renault.com.ar

Renault ha destacado la practicidad que siempre caracterizó al R4, manteniendo un umbral de carga bajo para el maletero, facilitando el transporte de objetos.

Es importante señalar que, si bien el regreso del Renault 4 genera una gran expectativa, la marca ha posicionado este modelo en un segmento diferente al que ocupará el futuro Renault 5 eléctrico. Este último se perfila como el vehículo de acceso a la gama eléctrica de Renault, mientras que el R4 E-Tech se presenta como una opción más grande, versátil y con un enfoque ligeramente más aventurero, aunque sin perder su ADN urbano.

La producción del nuevo Renault 4 estará radicada en Francia, lo que subraya el compromiso de la marca con la industria europea. En cuanto a su llegada a mercados como el argentino, si bien ha habido menciones y expectativas, aún no se han confirmado fechas oficiales. Sin embargo, la relevancia histórica del modelo en nuestro país y la creciente demanda de vehículos eléctricos hacen pensar que su arribo es solo cuestión de tiempo.

Renault 4 9 Detalle del R4 descapotable. Renault.com.ar

En definitiva, el regreso del Renault 4 E-Tech Eléctrico no es solo la resurrección de un clásico, sino una audaz apuesta por el futuro de la movilidad. Un vehículo que combina la nostalgia de un diseño icónico con la tecnología y la sostenibilidad que demanda el presente, listo para escribir un nuevo capítulo en su legendaria historia. Los fanáticos y los nuevos usuarios tendrán que esperar hasta 2025 para comprobar si esta reinvención electrificada está a la altura de su legado.