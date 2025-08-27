Inicio SUV
Este SUV fue elegido como el auto del año, y ahora Renault le bajó el precio

El SUV compacto que conquistó a los especialistas ahora está más accesible y con mejores prestaciones tecnológicas

Por UNO
Este SUV es espacioso, y ahora se puede conseguir casi un millón de pesos más barato que el mes pasado.

Renault presentó las actualizaciones de su exitoso Kardian, el SUV compacto que se llevó el reconocimiento como "Auto del Año 2025" por parte del Grupo Premia. Con poco más de un año en el mercado argentino, este nuevo modelo demuestra por qué los expertos lo eligieron entre tantas opciones disponibles.

Las modificaciones van más allá de simples retoques estéticos. Renault decidió reestructurar completamente su gama, eliminando la variante Techno 200 EDC para quedarse con tres versiones que ofrecen mejor relación precio-calidad. Los ajustes en los valores respecto a la lista de principios de agosto trajeron sorpresas para los potenciales compradores.

Cambios en precios que marcan la diferencia para este SUV

kardian premiere

La versión más básica, Evolution MT, experimentó una reducción considerable de $650.000, ubicándose ahora en $30.400.000. Este SUV con motor 1.6 de 115 CV y transmisión manual de cinco velocidades se volvió mucho más atractivo para quienes buscan ingresar al segmento sin comprometer el presupuesto familiar.

Por otro lado, las variantes con motor 1.0 turbo de 120 CV y caja automática EDC sufrieron incrementos. La Evolution 200 EDC aumentó $200.000 para situarse en $34.010.000, mientras que la flamante Iconic 200 EDC (que reemplaza a la Premiere Edition) subió $100.000 hasta los $37.290.000. Esta última representa el tope de gama con equipamiento premium.

Renault incorporó una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas que sustituye a la anterior de 8,0". El sistema OpenR Link promete una experiencia más fluida e intuitiva para los usuarios que valoran la conectividad en sus vehículos diarios.

El precio de la versión Iconic refleja las mejoras tecnológicas incluidas. Dos puertos USB tipo C adicionales y un tablero digital que creció de 7" a 10,2 pulgadas elevan considerablemente la experiencia a bordo. Las otras versiones mantienen el display de 7 pulgadas, suficiente para las necesidades básicas de información.

Tecnología y seguridad de vanguardia

interior kardian renault

La seguridad recibió especial atención en la versión Iconic. El sistema automático de luces altas y bajas mejora la visibilidad nocturna sin molestar a otros conductores, mientras que el frenado autónomo de emergencia detecta peatones y ciclistas para prevenir accidentes.

El módulo de servicios conectados transforma la experiencia de propiedad. Mediante la aplicación My Renault, los usuarios pueden acceder remotamente a múltiples funciones del vehículo. Las principales características incluyen:

  • Geolocalización del vehículo: ubicación exacta y última hora de uso
  • Monitoreo del estado: nivel de combustible, autonomía y alertas de mantenimiento
  • Trackeo en caso de robo: sistema de rastreo en alianza con Ituran
  • Operaciones remotas: activación de luces y bocina desde la aplicación

