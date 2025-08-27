Este SUV fue elegido como el auto del año, y ahora Renault le bajó el precio

Por otro lado, las variantes con motor 1.0 turbo de 120 CV y caja automática EDC sufrieron incrementos. La Evolution 200 EDC aumentó $200.000 para situarse en $34.010.000, mientras que la flamante Iconic 200 EDC (que reemplaza a la Premiere Edition) subió $100.000 hasta los $37.290.000. Esta última representa el tope de gama con equipamiento premium.

Renault incorporó una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas que sustituye a la anterior de 8,0". El sistema OpenR Link promete una experiencia más fluida e intuitiva para los usuarios que valoran la conectividad en sus vehículos diarios.

El precio de la versión Iconic refleja las mejoras tecnológicas incluidas. Dos puertos USB tipo C adicionales y un tablero digital que creció de 7" a 10,2 pulgadas elevan considerablemente la experiencia a bordo. Las otras versiones mantienen el display de 7 pulgadas, suficiente para las necesidades básicas de información.

Tecnología y seguridad de vanguardia

interior kardian renault

La seguridad recibió especial atención en la versión Iconic. El sistema automático de luces altas y bajas mejora la visibilidad nocturna sin molestar a otros conductores, mientras que el frenado autónomo de emergencia detecta peatones y ciclistas para prevenir accidentes.

El módulo de servicios conectados transforma la experiencia de propiedad. Mediante la aplicación My Renault, los usuarios pueden acceder remotamente a múltiples funciones del vehículo. Las principales características incluyen: