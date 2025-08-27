Inicio Motores Casa rodante
La casa rodante que es verdaderamente un hogar con ruedas para el campamento

El nuevo modelo Sanibel 38LAUNDRY 2026 transforma la experiencia de casa rodante con comodidades que rivalizan con cualquier hogar

Existe una diferencia enorme entre dormir en una tienda y descansar en una casa rodante que parece sacada de un catálogo de decoración. El nuevo Sanibel 38LAUNDRY 2026 pertenece a esta segunda categoría, transformando la experiencia del campamento en algo que se acerca al lujo de quedarse en casa.

Prime Time RV diseñó este vehículo pensando en quienes buscan aventura sin sacrificar comodidad. Con capacidad para cuatro personas pero ideal para parejas, este nuevo modelo incorpora características que van más allá de lo esperado.

Un diseño que marca la diferencia en casa rodante

El plano demuestra lo enorme que es esta casa rodante cuando está completamente desplegada.

La estructura mide 44 pies de largo y cuenta con cuatro extensiones deslizables que amplían el espacio cuando el vehículo está en el campamento. El diseño sigue una distribución inteligente: cocina atrás, dormitorio al frente, con una innovación central que distingue a este nuevo modelo.

Entre ambos espacios se ubica un cuarto de lavandería completo que también funciona como medio baño. La entrada conduce a una sala con sofá en L compuesto por sillones reclinables y sofá desplegable. Los sillones miran hacia una pared de entretenimiento con TV de 65 pulgadas, barra de sonido y chimenea eléctrica.

El cuarto principal viene equipado con una cama de dos plazas.

La cocina incorpora electrodomésticos residenciales completos, encimeras de superficie sólida y cada detalle visible en las mejores casas rodantes. Incluye fregadero con accesorios, refrigerador de 16 pies cúbicos, estufa de cuatro quemadores con horno completo y microondas extra grande.

El cuarto de lavandería viene equipado con lavadora y secadora apiladas, inodoro de porcelana, lavabo grande y mesa plegable. Esta adición convierte las estancias en campamento en experiencias más cómodas.

Características principales de la casa rodante

El espacio interior de esta casa rodante es superior al de algunos departamentos pequeños.

El dormitorio principal tiene cama king con almacenamiento, cómoda con segunda chimenea y baño privado con vestidor. El baño incluye ducha de fibra de vidrio, tocadores dobles y amplio almacenamiento.

Especificaciones técnicas:

  • Peso sin carga: 13,979 libras
  • Capacidad de carga: 2,516 libras
  • Tanque agua dulce: 54 galones
  • Tanque aguas grises: 117 galones
  • Tanque aguas negras: 78 galones
  • Tres aires acondicionados
  • Ventanas reflectantes con filtro UV
  • Nivelación automática
  • Techo transitable
  • Calentador de agua bajo demanda

