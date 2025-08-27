La casa rodante que es verdaderamente un hogar con ruedas para el campamento

Entre ambos espacios se ubica un cuarto de lavandería completo que también funciona como medio baño. La entrada conduce a una sala con sofá en L compuesto por sillones reclinables y sofá desplegable. Los sillones miran hacia una pared de entretenimiento con TV de 65 pulgadas, barra de sonido y chimenea eléctrica.

dormitorio dos plazas El cuarto principal viene equipado con una cama de dos plazas.

La cocina incorpora electrodomésticos residenciales completos, encimeras de superficie sólida y cada detalle visible en las mejores casas rodantes. Incluye fregadero con accesorios, refrigerador de 16 pies cúbicos, estufa de cuatro quemadores con horno completo y microondas extra grande.

El cuarto de lavandería viene equipado con lavadora y secadora apiladas, inodoro de porcelana, lavabo grande y mesa plegable. Esta adición convierte las estancias en campamento en experiencias más cómodas.

Características principales de la casa rodante

enorme casa rodante El espacio interior de esta casa rodante es superior al de algunos departamentos pequeños.

El dormitorio principal tiene cama king con almacenamiento, cómoda con segunda chimenea y baño privado con vestidor. El baño incluye ducha de fibra de vidrio, tocadores dobles y amplio almacenamiento.

Especificaciones técnicas: