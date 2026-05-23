La casa rodante miniatura que se transformó en un ícono en los últimos años

El remolque posee una estructura de un solo eje galvanizado AL-KO y ruedas de trece pulgadas. El peso total alcanza los 560 kilos con el equipamiento de serie, una cifra baja que facilita el traslado con un automóvil de uso diario. La longitud total llega a los 4,1 metros, mientras que el habitáculo interno mide 2,5 metros de largo por dos metros de ancho.

Las versiones recientes de este motorhome optimizaron la distribución del mobiliario para mejorar la estancia de los usuarios. En la parte delantera existe un comedor que se transforma en cama doble durante la noche. El almacenamiento resulta moderado y se concentra en la mitad inferior de la estructura, con un armario principal y repisas abiertas que recorren los laterales de la cabina.

Cocina funcional, baño completo

El espacio sanitario consiste en un cubículo con plato de ducha y un grifo lavamanos multifunción. En la zona contraria se ubica la cocina, equipada con dos hornallas de gas, un fregadero integrado y una heladera de sesenta litros instalada debajo de la mesada. El equipamiento estándar incorpora además cuatro patas de apoyo, claraboya en el techo y un tanque de agua limpia de sesenta litros.

La lista de opciones disponibles permite sumar paneles solares con inversores, sistemas de calefacción, aire acondicionado y toldos exteriores. El precio base inicia en los 11.000 euros para la configuración inicial, un valor competitivo dentro de la oferta actual de remolques homologados.

interior casa rodante El interior de esta casa rodante parece mucho más grande que su exterior.

Características principales de la casa rodante compacta

Chasis de un solo eje AL-KO galvanizado.

Peso total de 560 kilogramos en la versión estándar.

Dimensiones externas de 4,1 metros de largo y 2,4 metros de alto.

Comedor delantero convertible en cama de dos plazas.

Heladera de 60 litros con cocina de dos hornallas a gas.

Tanque fijo integrado para sesenta litros de agua limpia.