Fiat dio detalles del Quattrolino, un nuevo mini eléctrico que llega como hermano mayor del Topolino

Fiat ya trabaja en una nueva generación de vehículos eléctricos urbanos y una de sus próximas apuestas acaba de captar la atención del mercado europeo. Se trata del futuro Quattrolino, un modelo que fue anticipado oficialmente durante el Día del Inversor 2026 de Stellantis y que aparece como una alternativa superior al actual Topolino.
El anuncio forma parte del plan estratégico FaSTLAne 2030, presentado por Stellantis, que contempla una inversión de 60.000 millones de euros, el lanzamiento de más de 60 autos nuevos y otras 50 renovaciones de modelos ya existentes.
Dentro de esa hoja de ruta, Fiat tendrá un papel importante con cinco nuevos modelos destinados al mercado europeo antes de 2030. Entre ellos aparece este inesperado Quattrolino, pensado para ampliar la presencia de la marca en el creciente segmento de los cuadriciclos eléctricos.
Hasta ahora, el Topolino se había consolidado como una pieza clave para Fiat gracias al avance de la movilidad urbana liviana en Europa. Compacto, eléctrico y accesible, el modelo logró posicionarse como una solución práctica para ciudades cada vez más congestionadas. Sin embargo, la marca italiana decidió avanzar un escalón más.
FIAT Quattrolino, un auto eléctrico urbano con prestaciones superiores
Aunque Fiat todavía no reveló detalles técnicos definitivos, las primeras imágenes muestran un vehículo con un posicionamiento más ambicioso respecto al Topolino.
La principal incógnita pasa por su homologación. El actual Topolino pertenece a la categoría L6e, es decir, cuadriciclo ligero. Puede conducirse desde los 15 años con licencia de motos y su velocidad máxima está limitada a 45 km/h.
En cambio, todo indica que el nuevo Quattrolino podría ubicarse dentro de la categoría L7e, correspondiente a cuadriciclos pesados. De confirmarse esa configuración, ofrecería mayores prestaciones, más potencia y velocidades superiores, permitiendo un uso no solo urbano sino también interurbano.
Eso también implicaría un cambio en el perfil del usuario, ya que requeriría licencia B1 para su conducción.
Más allá de las especulaciones técnicas, Fiat sí dejó en claro un punto: el Quattrolino será completamente eléctrico y se convertirá en una pieza estratégica dentro de la expansión de la marca hacia nuevas formas de movilidad.
Por el momento no existe una fecha concreta de lanzamiento, aunque Stellantis confirmó que las novedades vinculadas a este proyecto llegarán progresivamente de aquí a 2030.