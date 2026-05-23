Fiat dio detalles del Quattrolino, un nuevo mini eléctrico que llega como hermano mayor del Topolino

fiat quattrolino El Quattrolino, toda una novedad en el mundo Fiat y en los autos eléctricos. Foto: gentileza

Hasta ahora, el Topolino se había consolidado como una pieza clave para Fiat gracias al avance de la movilidad urbana liviana en Europa. Compacto, eléctrico y accesible, el modelo logró posicionarse como una solución práctica para ciudades cada vez más congestionadas. Sin embargo, la marca italiana decidió avanzar un escalón más.

FIAT Quattrolino, un auto eléctrico urbano con prestaciones superiores

Aunque Fiat todavía no reveló detalles técnicos definitivos, las primeras imágenes muestran un vehículo con un posicionamiento más ambicioso respecto al Topolino.

La principal incógnita pasa por su homologación. El actual Topolino pertenece a la categoría L6e, es decir, cuadriciclo ligero. Puede conducirse desde los 15 años con licencia de motos y su velocidad máxima está limitada a 45 km/h.

En cambio, todo indica que el nuevo Quattrolino podría ubicarse dentro de la categoría L7e, correspondiente a cuadriciclos pesados. De confirmarse esa configuración, ofrecería mayores prestaciones, más potencia y velocidades superiores, permitiendo un uso no solo urbano sino también interurbano.

Topolino fiat El Topolino, la apuesta actual de Fiat en el mercado de los autos eléctricos. Foto: gentileza

Eso también implicaría un cambio en el perfil del usuario, ya que requeriría licencia B1 para su conducción.

Más allá de las especulaciones técnicas, Fiat sí dejó en claro un punto: el Quattrolino será completamente eléctrico y se convertirá en una pieza estratégica dentro de la expansión de la marca hacia nuevas formas de movilidad.

Por el momento no existe una fecha concreta de lanzamiento, aunque Stellantis confirmó que las novedades vinculadas a este proyecto llegarán progresivamente de aquí a 2030.