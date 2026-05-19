Toyota prepara una pickup que recuerda al Corolla y hace temblar a Fiat

El desarrollo de vehículos utilitarios transita por una etapa de renovación absoluta. Toyota avanza con firmeza en los ensayos de su próximo proyecto de pickup compacta monobloque. Diversas unidades de prueba circulan por las carreteras del estado de São Paulo con su carrocería definitiva oculta bajo un camuflaje de líneas cebradas.
La estructura del utilitario posee una relación directa con el diseño del conocido Corolla Cross, del cual adopta las líneas generales de los paneles laterales. La zona posterior incorpora ópticas LED que se prolongan hacia el sector central del portón de la caja de carga en las opciones más equipadas. Una moldura plástica reemplaza este sistema lumínico en los niveles de acceso.
La ubicación de la patente queda fijada en el paragolpes inferior. Esta solución facilita las maniobras cuando la puerta permanece cerrada. Por otro lado, la sección frontal exhibe un tratamiento visual exclusivo, totalmente diferenciado de la gama de vehículos de pasajeros de la empresa.
La nueva pickup de Toyota
La prensa brasileña destacó que las opciones básicas del catálogo cuentan con el impulsor aspirado de dos litros que equipa a la línea tradicional de la firma. El bloque motor se acopla a una transmisión automática de variación continua. Las alternativas de equipamiento superiores presentan un esquema híbrido enchufable que asocia un bloque de combustión interna con propulsores eléctricos.
Esta configuración mecánica incluye tracción integral a demanda y un rendimiento óptimo mediante el uso de tecnologías de última generación. La propuesta comercial de Toyota busca disputar el liderazgo directo que sostiene la Fiat Toro en este sector específico del mercado automotor regional.