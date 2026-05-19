Toyota prepara una pickup que recuerda al Corolla y hace temblar a Fiat

La estructura del utilitario posee una relación directa con el diseño del conocido Corolla Cross, del cual adopta las líneas generales de los paneles laterales. La zona posterior incorpora ópticas LED que se prolongan hacia el sector central del portón de la caja de carga en las opciones más equipadas. Una moldura plástica reemplaza este sistema lumínico en los niveles de acceso.

La ubicación de la patente queda fijada en el paragolpes inferior. Esta solución facilita las maniobras cuando la puerta permanece cerrada. Por otro lado, la sección frontal exhibe un tratamiento visual exclusivo, totalmente diferenciado de la gama de vehículos de pasajeros de la empresa.