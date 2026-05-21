El mercado de los vehículos recreativos cuenta con una alternativa innovadora que soluciona los problemas de espacio para las familias viajeras. La empresa norteamericana Modern Buggy lanzó al mercado la nueva casa rodante Hopper 3, un remolque que destaca por su fabricación estructural sin utilización de madera.
La casa rodante única que realmente parece una mansión
Una nueva opción para viajes familiares ofrece comodidades de primer nivel y un espacio especial para transportar bicicletas de forma segura
El diseño de este camper aprovecha cada centímetro disponible en su interior para brindar confort a sus ocupantes. El remolque mide un poco más de siete metros de longitud y tiene la capacidad necesaria para alojar a seis personas de manera cómoda. La distribución de los ambientes optimiza la habitabilidad en los días de campamento al aire libre.
Una casa rodante con lujos de mansión
El espacio principal del dormitorio funciona también como sala de estar mediante un sistema de cama rebatible que se ubica sobre el sillón. La cocina posee una mesada en forma de ele, anafe de dos hornallas, horno microondas con freidora de aire y una heladera grande. El fabricante contempló además un sector exclusivo con recipientes para la alimentación de las mascotas familiares.
El cuarto de baño de la casa rodante mantiene la división de la ducha respecto del resto de los sanitarios instalados. El comedor se ubica sobre una sección deslizable que amplía la superficie del piso y se transforma en un lugar de descanso adicional cuando llega la noche.
Características de la casa rodante Hopper 3
- Estructura externa fabricada con paneles de fibra de vidrio y Azdel.
- Capacidad de alojamiento para seis integrantes.
- Área posterior adaptable para dormitorio infantil o depósito.
- Portón trasero de amplias dimensiones con apertura hacia la naturaleza.
- Equipamiento de climatización con aire acondicionado y calefactor integrados.
- Precio de venta en comercios entre 23.500 y 26.000 dólares.