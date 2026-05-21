La casa rodante única que realmente parece una mansión

Una casa rodante con lujos de mansión

El espacio principal del dormitorio funciona también como sala de estar mediante un sistema de cama rebatible que se ubica sobre el sillón. La cocina posee una mesada en forma de ele, anafe de dos hornallas, horno microondas con freidora de aire y una heladera grande. El fabricante contempló además un sector exclusivo con recipientes para la alimentación de las mascotas familiares.

casa rodante costado Cuando está expandida, esta casa rodante tiene mucha luz y mucho espacio.

El cuarto de baño de la casa rodante mantiene la división de la ducha respecto del resto de los sanitarios instalados. El comedor se ubica sobre una sección deslizable que amplía la superficie del piso y se transforma en un lugar de descanso adicional cuando llega la noche.

Características de la casa rodante Hopper 3

plano casa rodante Los planos demuestran cómo queda la casa rodante cuando está expandida: es enorme.