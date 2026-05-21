En cuotas y a tasa 0: los detalles del auto 0 km eléctrico que ya es el más barato de Argentina

la nacion auto El JMEV Easy 3, uno de los más baratos del país y, entre los eléctricos, el más económico. Foto: gentileza La Nación

Además, la marca ofrece una financiación junto al Banco Santander que permite cubrir hasta el 80% del vehículo. El esquema contempla un anticipo de $7.621.992 y el saldo restante en 18 cuotas a tasa 0 UVA.

Un auto 0 km eléctrico pensado para el tránsito urbano

Por dimensiones, el Easy 3 pertenece al segmento A, la categoría de los autos más compactos del mercado. Mide 3720 mm de largo, 1640 mm de ancho y 1535 mm de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2390 mm.

Visualmente apuesta por una estética moderna, con líneas marcadas y detalles futuristas. Uno de los rasgos más distintivos aparece en el frente, donde la parrilla incorpora un sistema lumínico dinámico que se activa al encender el vehículo auto.

En el interior, el enfoque también apunta a la simplicidad tecnológica. El auto se pone en marcha al presionar el pedal del freno y concentra toda la información en una pantalla única de 10,1 pulgadas que integra tablero y sistema multimedia, tal como consigna el informe de diario La Nación.

pantalla

Sin embargo, el modelo no incluye Apple CarPlay ni Android Auto, ni por cable ni de forma inalámbrica. En reemplazo ofrece una aplicación propia para proyectar funciones del celular. También prescinde de la mayoría de los comandos físicos tradicionales.

En materia mecánica, incorpora un motor eléctrico con refrigeración líquida e impulsor IGBT que entrega 68 CV y 125 Nm de torque. Al tratarse de un eléctrico, la respuesta es inmediata y la caja automática trabaja con una sola velocidad.

El modelo acelera de 0 a 50 km/h en 4,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 126 km/h.

La batería es de 30 kWh y ofrece una autonomía de hasta 330 kilómetros, una cifra orientada principalmente al uso citadino. La carga se realiza desde una toma ubicada detrás del logo frontal.