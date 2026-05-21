La avanzada de las automotrices chinas en la Argentina suma un nuevo protagonista. Se trata del JMEV Easy 3, un vehículo 100% eléctrico que hoy se ubica como el auto eléctrico más económico del mercado local y, además, como el segundo auto 0km más barato del país.
En cuotas y a tasa 0: los detalles del auto 0 km eléctrico que ya es el más barato de Argentina
El JMEV Easy 3, un city car chino pensado para la ciudad, se posiciona como uno de los autos 0km más accesibles. Cuesta menos que muchos modelos tradicionales
El modelo, comercializado junto a marcas como Mitsubishi, GWM y Changan dentro del portfolio del grupo empresario, apunta directamente al uso urbano. Compacto, eléctrico y con prestaciones pensadas para la rutina, el Easy 3 busca abrirse camino en un segmento donde todavía existen pocas opciones.
El precio es uno de sus principales argumentos. El JMEV Easy 3 tiene un valor de lista de US$18.900. Con un tipo de cambio aproximado de $1420, el monto ronda los $26.838.000. La cifra lo deja muy cerca del Renault Kwid naftero, cuyo precio actual es de $26.490.000, y bastante por debajo del Renault Kwid E-Tech eléctrico, que asciende a $35.920.000.
Además, la marca ofrece una financiación junto al Banco Santander que permite cubrir hasta el 80% del vehículo. El esquema contempla un anticipo de $7.621.992 y el saldo restante en 18 cuotas a tasa 0 UVA.
Un auto 0 km eléctrico pensado para el tránsito urbano
Por dimensiones, el Easy 3 pertenece al segmento A, la categoría de los autos más compactos del mercado. Mide 3720 mm de largo, 1640 mm de ancho y 1535 mm de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2390 mm.
Visualmente apuesta por una estética moderna, con líneas marcadas y detalles futuristas. Uno de los rasgos más distintivos aparece en el frente, donde la parrilla incorpora un sistema lumínico dinámico que se activa al encender el vehículo auto.
En el interior, el enfoque también apunta a la simplicidad tecnológica. El auto se pone en marcha al presionar el pedal del freno y concentra toda la información en una pantalla única de 10,1 pulgadas que integra tablero y sistema multimedia, tal como consigna el informe de diario La Nación.
Sin embargo, el modelo no incluye Apple CarPlay ni Android Auto, ni por cable ni de forma inalámbrica. En reemplazo ofrece una aplicación propia para proyectar funciones del celular. También prescinde de la mayoría de los comandos físicos tradicionales.
En materia mecánica, incorpora un motor eléctrico con refrigeración líquida e impulsor IGBT que entrega 68 CV y 125 Nm de torque. Al tratarse de un eléctrico, la respuesta es inmediata y la caja automática trabaja con una sola velocidad.
El modelo acelera de 0 a 50 km/h en 4,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 126 km/h.
La batería es de 30 kWh y ofrece una autonomía de hasta 330 kilómetros, una cifra orientada principalmente al uso citadino. La carga se realiza desde una toma ubicada detrás del logo frontal.