Peugeot Citroën Argentina S.A. y Stellantis Automóviles de Argentina S.A. lanzaron un llamado a revisión técnica para diversos vehículos MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle). La medida afecta de manera directa a unidades específicas de las marcas Fiat, Citroën y DS comercializadas en el país. Los titulares de estos automóviles deben solicitar un turno en los talleres oficiales para solucionar el inconveniente.
Stellantis llama a revisión técnica modelos híbridos de Fiat, Citroën y DS por una falla
La automotriz Stellantis llamó a revisión para los modelos Fiat 600, Citroën C4 y DS 3 con motorización híbrida debido a una falla de fábrica
El llamado se realizó hoy. La empresa automotriz constató un problema en la línea de montaje que requiere una intervención preventiva e inmediata. Las tareas de reparación e inspección dentro de la red de concesionarios oficiales no tienen ningún costo para los usuarios.
Detalles de los modelos afectados
El desperfecto involucra al Fiat 600 Hybrid, año modelo 2025-2026, fabricado entre el 7 de mayo de 2025 y el 22 de septiembre de 2025, con números de chasis del SJ065214 al SJ094395. También abarca al Citroën C4 Hybrid, año modelo 2026, producido desde el 9 de septiembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026, cuyos chasis van del TE000914 al TE005095. Por último, ingresa el DS 3 Hybrid, año modelo 2025-2026, fabricado entre el 4 de febrero de 2025 y el 9 de enero de 2026, con chasis del TW000091 al VW000008.
Los ingenieros de la compañía detectaron una holgura insuficiente, menor a los 10 milímetros, o un contacto directo entre el tubo del filtro de partículas de combustible y la tapa protectora del polo del generador de arranque de 48V.
Un desperfecto de fábrica
La falta de distancia entre los componentes mencionados genera peligro en condiciones de humedad ambiente. El agua puede filtrarse en esa zona y ocasionar la formación de un arco eléctrico entre las piezas. Dicho fenómeno posee la capacidad de generar un sobrecalentamiento importante en el sector del motor.
Los talleres mecánicos autorizados efectuarán la sustitución de la tapa de protección del polo del generador de arranque de 48V. Al mismo tiempo, los operarios verificarán de forma precisa la separación respecto del conducto del filtro de partículas de combustible. El proceso de reparación demanda un tiempo estimado de una hora de trabajo.
Los propietarios tienen la posibilidad de coordinar la atención mediante turnos en los sitios web oficiales de cada una de las marcas o por vía telefónica. Fiat habilitó la línea 0800-777-8000, Citroën dispuso el teléfono 0800-777-2487 (opción 3) y DS atiende las consultas a través del número 0800-444-3728, todos en el horario de 8 a 20 los días hábiles.