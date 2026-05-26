Stellantis llama a revisión técnica modelos híbridos de Fiat, Citroën y DS por una falla

Citroën C4 Hybrid El Citroën C4 Hybrid puede tener un problema de fábrica, como otros vehículos de Stellantis.

Los ingenieros de la compañía detectaron una holgura insuficiente, menor a los 10 milímetros, o un contacto directo entre el tubo del filtro de partículas de combustible y la tapa protectora del polo del generador de arranque de 48V.

Un desperfecto de fábrica

La falta de distancia entre los componentes mencionados genera peligro en condiciones de humedad ambiente. El agua puede filtrarse en esa zona y ocasionar la formación de un arco eléctrico entre las piezas. Dicho fenómeno posee la capacidad de generar un sobrecalentamiento importante en el sector del motor.

Los talleres mecánicos autorizados efectuarán la sustitución de la tapa de protección del polo del generador de arranque de 48V. Al mismo tiempo, los operarios verificarán de forma precisa la separación respecto del conducto del filtro de partículas de combustible. El proceso de reparación demanda un tiempo estimado de una hora de trabajo.

Los propietarios tienen la posibilidad de coordinar la atención mediante turnos en los sitios web oficiales de cada una de las marcas o por vía telefónica. Fiat habilitó la línea 0800-777-8000, Citroën dispuso el teléfono 0800-777-2487 (opción 3) y DS atiende las consultas a través del número 0800-444-3728, todos en el horario de 8 a 20 los días hábiles.