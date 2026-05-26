El Fiat Topolino hizo historia al ganar un importante premio: cómo es el auto eléctrico que sorprende al mundo

Topolino fiat El Fiat Topolino, un pequeño auto eléctrico que sorprende al mundo por su practicidad, diseño y economía. Foto: archivo

Fiat y un auto eléctrico pensado para la ciudad y para la vida cotidiana

Según explicó la empresa, el auto apuesta por una estructura “esencial y racional”, diseñada para reducir complejidades tanto desde el punto de vista tecnológico como en la experiencia de uso diaria.

El modelo retoma elementos históricos del ADN de Fiat, pero reinterpretados con una estética moderna inspirada en el arte pop y en una visión optimista de la movilidad urbana. La idea no fue solamente crear un medio de transporte compacto, sino también desarrollar un objeto con fuerte identidad cultural y emocional.

topolino 3 El interior del Fiat Topolino, una belleza llena de tecnología. Foto: archivo

Más allá de su diseño, el jurado también valoró el enfoque social del Topolino. Fiat remarcó que el auto busca hacer más accesible la movilidad eléctrica dentro de las ciudades, ofreciendo una alternativa sustentable y funcional para el andar cotidiano.

El reconocimiento llega en un contexto donde los microautos eléctricos ganan cada vez más protagonismo en Europa, especialmente en grandes centros urbanos donde crecen las restricciones al tránsito tradicional y la necesidad de soluciones de movilidad más eficientes.

topolino El Fiat Topolino, el pequeño auto eléctrico y barato que va ganando adeptos. Foto: archivo

En tanto, es bueno destacar que el Fiat Topolino levanta hasta 45 km/h de velocidad máxima, tiene una autonomía de 75 kilómetros a carga completa, en él entran dos personas y se puede manejar sin carnet de automóvil. De hecho, en Italia por ejemplo, está autorizada su conducción con carnet de moto. ¿Su precio? Alrededor de 9.000 euros.

En cuanto a su posible llegada a la Argentina, la expectativa está y los estudios de mercado marchan a paso firme. Los próximos meses serán clave.