El Fiat Topolino volvió a quedar en el centro de la escena europea, aunque esta vez no por sus dimensiones compactas ni por su perfil urbano. El pequeño auto eléctrico de la marca italiana recibió el XXIX Premio Compasso d’Oro ADI, considerado uno de los galardones más prestigiosos del diseño industrial a nivel internacional.
El Fiat Topolino hizo historia al ganar un importante premio: cómo es el auto eléctrico que sorprende al mundo
El pequeño auto urbano de FIAT fue distinguido con el Compasso d’Oro ADI por su simplicidad, identidad italiana y su propuesta de movilidad accesible
La distinción fue otorgada por la Asociación para el Diseño Industrial (ADI) y posiciona al Topolino entre los proyectos más relevantes del diseño contemporáneo italiano. Además del reconocimiento, el modelo pasará a integrar la histórica Colección Compasso d’Oro de ADI, exhibida en el Museo de Diseño ADI de Milán y reconocida oficialmente por el Ministerio de Cultura de Italia por su valor artístico e histórico.
Fiat destacó que el Topolino representa una nueva manera de entender la movilidad urbana, basada en la sencillez, la accesibilidad y una propuesta visual ligada al espíritu de la Dolce Vita italiana, según consigna Stellantis.
Fiat y un auto eléctrico pensado para la ciudad y para la vida cotidiana
Según explicó la empresa, el auto apuesta por una estructura “esencial y racional”, diseñada para reducir complejidades tanto desde el punto de vista tecnológico como en la experiencia de uso diaria.
El modelo retoma elementos históricos del ADN de Fiat, pero reinterpretados con una estética moderna inspirada en el arte pop y en una visión optimista de la movilidad urbana. La idea no fue solamente crear un medio de transporte compacto, sino también desarrollar un objeto con fuerte identidad cultural y emocional.
Más allá de su diseño, el jurado también valoró el enfoque social del Topolino. Fiat remarcó que el auto busca hacer más accesible la movilidad eléctrica dentro de las ciudades, ofreciendo una alternativa sustentable y funcional para el andar cotidiano.
El reconocimiento llega en un contexto donde los microautos eléctricos ganan cada vez más protagonismo en Europa, especialmente en grandes centros urbanos donde crecen las restricciones al tránsito tradicional y la necesidad de soluciones de movilidad más eficientes.
En tanto, es bueno destacar que el Fiat Topolino levanta hasta 45 km/h de velocidad máxima, tiene una autonomía de 75 kilómetros a carga completa, en él entran dos personas y se puede manejar sin carnet de automóvil. De hecho, en Italia por ejemplo, está autorizada su conducción con carnet de moto. ¿Su precio? Alrededor de 9.000 euros.
En cuanto a su posible llegada a la Argentina, la expectativa está y los estudios de mercado marchan a paso firme. Los próximos meses serán clave.