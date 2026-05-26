Sacar las piedras incrustadas en las cubiertas del auto: por qué recomiendan hacerlo

Cubiertas del auto: por qué hay que retirar las piedras

Los surcos de las cubiertas del auto están diseñados para evacuar el agua y garantizar la adherencia al asfalto. Cuando una piedra se aloja en ellos, la fricción constante y el peso del auto actúan como un martillo.

Daño estructural: con el paso de los kilómetros, la piedra se va clavando cada vez más profundo. Si tiene bordes afilados, puede llegar a perforar las capas internas del neumático (donde están las mallas de acero), provocando una pinchadura lenta o, en el peor de los casos, debilitando la estructura y causando un reventón a alta velocidad.

se va clavando cada vez más profundo. Si tiene bordes afilados, puede llegar a perforar las capas internas del neumático (donde están las mallas de acero), provocando una pinchadura lenta o, en el peor de los casos, debilitando la estructura y causando un reventón a alta velocidad. Desgaste irregular: la presencia de elementos extraños altera la forma en la que la rueda pisa el asfalto, lo que puede generar un desgaste prematuro y desparejo de la cubierta.

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Cubiertas del auto: proyectiles a alta velocidad

Uno de los mayores riesgos de no limpiar las cubiertas se da al salir a la ruta. A altas velocidades, la fuerza centrífuga puede expulsar violentamente las piedras atrapadas.

Daños a terceros: una piedra que sale disparada de una rueda a 100 km/h se convierte en un proyectil capaz de astillar o destrozar el parabrisas del vehículo que viene detrás, pudiendo causar un accidente grave.

que sale disparada de una rueda a 100 km/h se convierte en un proyectil capaz de astillar o destrozar el parabrisas del vehículo que viene detrás, pudiendo causar un accidente grave. Daños al propio auto: estos mismos impactos pueden golpear los guardabarros, saltar la pintura o dañar plásticos inferiores de la carrocería del propio auto.

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Pérdida de adherencia de las cubiertas del auto

Además de los daños físicos, las piedras incrustadas en las cubiertas reducen la superficie de contacto del caucho con el piso. Aunque parezca mínimo, varias piedras en distintas ruedas disminuyen la capacidad de frenado y la tracción, especialmente en pavimento mojado.

Por otro lado, el ruido rítmico que generan al golpear contra el asfalto, no solo es molesto, sino que puede enmascarar otros ruidos mecánicos importantes (como un problema en los rodamientos o en la suspensión), o bien hacer que el conductor visite el taller creyendo que tiene una falla grave, cuando en realidad solo necesita limpiar sus ruedas.

Cómo retirar las piedras de las cubiertas

Los especialistas recomiendan revisar las cubiertas al menos una vez al mes o después de transitar por caminos de ripio o calles en obra.

Para sacarlas no se deben utilizar elementos punzantes (como cuchillos con punta, cúters o destornilladores muy filosos), ya que un mal movimiento podría tajar la goma. Lo ideal es utilizar un destornillador de punta plana y bordes redondeados, una llave del auto vieja, o una herramienta de madera, haciendo palanca suavemente hasta que la piedra ceda.