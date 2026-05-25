Vuelve el auto más querido de Citroën: el 2CV renace como un eléctrico barato y popular

Se cumplen 30 años del adiós al Citroën 2CV, el querido y popular auto que no volcaba El Citroën 2CV, un histórico de Argentina.

La silueta definitiva será revelada entre el 12 y el 18 de octubre durante el próximo Salón del Automóvil de París. Mientras tanto, Citroën ya confirmó que la fabricación se realizará en la planta italiana de Pomigliano d’Arco, dentro del programa de “e-cars” impulsado por Stellantis.

De “La Rana” argentina al nuevo auto eléctrico popular

El regreso del 2CV también despierta una fuerte carga emocional en la Argentina, donde el modelo se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Popularmente conocido como “La Rana”, el vehículo fue fabricado localmente entre 1960 y 1979, primero en Jeppener y luego en Barracas.

En total, Citroën Argentina produjo unas 170.590 unidades entre los modelos 2CV y 3CV, cifra que representó el 76% de toda la producción histórica de la marca en el país.

La conexión con el público argentino trascendió lo automotriz. Incluso el mendocino Quino eligió al Citroën 2CV como el auto de la familia de Mafalda, consolidándolo como un símbolo de la clase media trabajadora y de la movilidad cotidiana.

image El mendocino Joaquín Salvador Lavado y su mayor creación, Mafalda. Su familia manejaba un 2CV. Foto: archivo

El nuevo modelo buscará mantener ese espíritu. Citroën aclaró que no se tratará solamente de una reinterpretación nostálgica, sino de un auto pensado para democratizar nuevamente el acceso al automóvil, ahora bajo una lógica eléctrica y sustentable.

El proyecto además se da en medio de una creciente competencia entre marcas europeas por recuperar modelos históricos. Renault ya avanzó con nuevas versiones eléctricas del R5, el R4 y el Twingo, mientras que Citroën apuesta a que el regreso del 2CV vuelva a transformar la movilidad popular, como ocurrió hace más de 80 años.