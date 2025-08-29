Inicio Política Ruta
Con fondos del resarcimiento

Lanzaron la licitación para reparar la transitada Ruta 143 que une San Carlos con San Rafael

La inversión en la ruta nacional será de 44 millones de dólares. Las obras para mejorar la conexión San Carlos-San Rafael demorarán entre 12 y 18 meses

Por UNO
Lanzaron la licitación para reparar la ruta que une San Carlos con San Rafael. 

Lanzaron la licitación para reparar la ruta que une San Carlos con San Rafael. 

Prensa Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza presentó en San Rafael el llamado a licitación para la reparación integral de la Ruta Nacional 143, la que une ese departamento sureño con San Carlos, en un tramo de 107 kilómetros. La obra costará 44 millones de dólares y será financiada con Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

El trabajo demandará entre 12 y 18 meses de ejecución. El gobernador Alfredo Cornejo anunció este viernes el inicio del proceso licitatorio para la reparación de esta transitada ruta.

Cornejo, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, destacó que Mendoza asume la ejecución de una obra largamente postergada por la Nación. “La solución fácil, casi prehistórica, sería reclamar al gobierno nacional. Pero los ciudadanos no quieren excusas, quieren soluciones", lanzó.

Ruta 143 San Rafael 2
La Ruta 143 es muy transitada diariamente.

La Ruta 143 es muy transitada diariamente.

Y agregó: "Aunque jurídicamente esta ruta es responsabilidad de la Nación, nosotros decidimos invertir 44 millones de dólares porque es clave para la productividad, la seguridad vial y la vida cotidiana de miles de familias. Lo hacemos porque empatizamos mucho más con la gente, antes que entrar en discusiones sobre competencias”, afirmó.

La reparación de la Ruta 143, clave para el Sur de Mendoza

La obra será dividida en tres secciones, según anunció el Ejecutivo:

  • Sección 1 (Rawson – Rotonda del Cristo / Ruta Provincial 150): ensanche, repavimentación, banquinas, cordón cuneta, una rotonda en El Toledano y un intercambiador de acceso al Aeropuerto.
  • Sección 2 (Rotonda del Cristo – Río Seco de Las Peñas): repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 metros, consolidación de banquinas y nueva señalética.
  • Sección 3 (Río Seco – Pareditas / Ruta 40): repavimentación y ensanche de 48 km, banquinas consolidadas y señalización moderna.
ruta san carlos san rafael
La Ruta Nacional 143.

La Ruta Nacional 143.

En tanto, el ministro Mema recordó que Mendoza recibió más de 1.000 millones de dólares tras la firma de la adenda por los Fondos del Resarcimiento. “Estamos transformando el sur con rutas, saneamiento, viviendas y obras que generan empleo”, advirtió.

En ese sentido, la vicegobernadora Casado resaltó el carácter productivo del corredor: “Cada camión que se rompe por el mal estado del asfalto encarece la producción. Mejorar la ruta significa abaratar costos logísticos, dar más seguridad y salvar vidas”.

Temas relacionados:

Te puede interesar