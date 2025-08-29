Lanzaron la licitación para reparar la transitada Ruta 143 que une San Carlos con San Rafael

Ruta 143 San Rafael 2 La Ruta 143 es muy transitada diariamente. Foto: Prensa de Gobierno

Y agregó: "Aunque jurídicamente esta ruta es responsabilidad de la Nación, nosotros decidimos invertir 44 millones de dólares porque es clave para la productividad, la seguridad vial y la vida cotidiana de miles de familias. Lo hacemos porque empatizamos mucho más con la gente, antes que entrar en discusiones sobre competencias”, afirmó.

La reparación de la Ruta 143, clave para el Sur de Mendoza

La obra será dividida en tres secciones, según anunció el Ejecutivo:

Sección 1 (Rawson – Rotonda del Cristo / Ruta Provincial 150): ensanche, repavimentación, banquinas, cordón cuneta, una rotonda en El Toledano y un intercambiador de acceso al Aeropuerto.

(Rawson – Rotonda del Cristo / Ruta Provincial 150): ensanche, repavimentación, banquinas, cordón cuneta, una rotonda en El Toledano y un intercambiador de acceso al Aeropuerto. Sección 2 (Rotonda del Cristo – Río Seco de Las Peñas): repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 metros, consolidación de banquinas y nueva señalética.

(Rotonda del Cristo – Río Seco de Las Peñas): repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 metros, consolidación de banquinas y nueva señalética. Sección 3 (Río Seco – Pareditas / Ruta 40): repavimentación y ensanche de 48 km, banquinas consolidadas y señalización moderna.

ruta san carlos san rafael La Ruta Nacional 143. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En tanto, el ministro Mema recordó que Mendoza recibió más de 1.000 millones de dólares tras la firma de la adenda por los Fondos del Resarcimiento. “Estamos transformando el sur con rutas, saneamiento, viviendas y obras que generan empleo”, advirtió.

En ese sentido, la vicegobernadora Casado resaltó el carácter productivo del corredor: “Cada camión que se rompe por el mal estado del asfalto encarece la producción. Mejorar la ruta significa abaratar costos logísticos, dar más seguridad y salvar vidas”.