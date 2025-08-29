Álvaro Martínez siguió a Javier Milei y trató de mentiroso al exdirector de Discapacidad

Embed - Álvaro Martínez DEFENDIÓ AL GOBIERNO DE MILEI y tildó a los audios de las coimas de "OPERACIÓN"

“Es una operación. Eso es seguro. Pasa siempre en momentos electorales”, agregó Martínez en Canal 7. Y destacó el accionar del gobierno nacional pos escándalo: “Ante la duda, se corre al funcionario, se interviene la organización y nos ponemos a disposición de la Justicia”.

Los funcionarios separados son Spagnuolo y Daniel Garbellini, director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. No así la secretaria de Presidencia, Karina Milei, ni el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem, mencionados en los audios.

“Se están realizando sumarios dentro de la ANDIS. Se intervino el organismo para saber qué pasó de verdad”, agregó Martínez.

Álvaro Martínez, candidato de La Libertad Avanza

“Estoy cómodo en la lista defendiendo el gobierno del presidente Milei. Elegimos diputados nacionales y en ese esquema estoy, defendiendo al Presidente”, dijo sobre el rol que pretende jugar en el Congreso –tal como ahora-.

“En Diputados representamos a todo el pueblo. Soy elegido por Mendoza, pero los que tienen que defender a las provincias en sí son los senadores. Yo lo que voy a hacer es defender los intereses de la Provincia, pero sin que se rife el conjunto de todos los argentinos”, agregó en el arranque formal de la campaña electoral.

candidatos la libertad avanza radicalismo elecciones Álvaro Martínez junto al resto de los candidatos del frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza.

¿Y entonces cómo votará en el Congreso? “Primero tenemos que ordenar el descalabro que recibió el presidente Milei y con las cuentas ordenadas, se podrá hacer frente a otras necesidades y reasignar los recursos. Lo difícil es ordenar, porque para poder reasignar recursos primero hay que tenerlos”.

Álvaro Martínez, candidato incómodo para el cornejismo

“Lo que piense sobre el gobierno provincial, ustedes ya lo saben. Lo que pasa es que ahora estamos en una lucha más grande y todos aquellos que compartan el camino, son bienvenidos”, expresó el diputado para explicar cómo pueden ser aliados él y el cornejismo.

“Lo que piense de la gestión local pasa a un segundo plano, dado lo que necesita el país y que tiene el gobierno tiene que ver con la fragilidad parlamentaria”, agregó Álvaro Martínez.