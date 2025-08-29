El juez penal está denunciado en el Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño.

El juez penal está denunciado en el Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño.

Foto: Axel Lloret / Diario Uno

El Ministerio Público de la Defensa designó a la abogada defensora pública y gratuita Cecilia Pedrazzoli para que asista al juez Sebastián Sarmiento en su proceso ante el Jury de Enjuiciamiento.

Así lo estableció la resolución 149 fechada este jueves por Cecilia Saint André, que en primer lugar dejó sin efecto la designación de Jorge Luque, protestada ante el Jury de Enjuiciamiento por el juez Sebastián Sarmiento por tratarse de un defensor que trabaja en General Alvear y no en el Gran Mendoza, donde se asienta el Jury de Enjuiciamiento.

La designación de Cecilia Pedrazzoli para asistir a Sebastián Sarmiento se ajusta a lo que establece la ley 4970 de Jury -vigente desde 1984- porque la magistrada tiene competencia en casos que se desarrollan en el Gran Mendoza.

Saint André.jpg
La titular del Ministerio Público de la Defensa, Cecilia Saint André, designó a la defensora pública Cecilia Pedrazzoli para que asista a Sebastián Sarmiento en el Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño.

Cómo sigue el Jury a Sebastián Sarmiento

Ahora, la nueva defensora de Sarmiento podrá trabajar con él en la elaboración de la respuesta escrita a las denuncias en el Jury que determinaron la apertura de un proceso por mal desempeño y posterior aceptación formal por 16 a 5 en la sesión del 31 de julio último.

Luego de que Sarmiento y su defensora presenten los argumentos defensivos, el Jury de Enjuiciamiento deberá analizarlas, reunirse y determinar en sesión secreta si archiva las actuaciones o procede a suspender al cuestionado juez e iniciar el juicio de destitución. En este último caso, Sarmiento pasaría a cobrar la mitad del sueldo.

De acuerdo a la resolución 149 del Ministerio Público de la Defensa, la decisión de designar a Pedrazzoli en lugar de Luque se tomó de manera excepcional.

"El objetivo fue destrabar el procedimiento de enjuiciamiento que se encontraba paralizado por la insistencia del magistrado acusado en rechazar la designación del Dr. Luque", explicaron por escrito desde el organismo que conduce Cecilia Saint André.

Sebastián Sarmiento, en manos de la política del Jury

El juez Sarmiento fue denunciado ante el Jury de Enjuiciamiento en junio. A fines de julio, los miembros del organismo aceptaron formalmente la presentación de la familia del ex policía Héctor Pelayes, asesinado en un asalto por un condenado al que Sarmiento le había concedido la libertad condicional mucho tiempo atrás.

La apertura formal del proceso tuvo apoyo de 13 legisladores del oficialismo y la oposición de 3 de los 7 ministros de la Corte: Dalmiro Garay, Teresa Day y Norma Llatser.

Norma LLatser jueza laboral-Ministra de la Suprema Corte de Justicia (7).jpeg
Norma Llatser integra la Suprema Corte y el Jury de Enjuiciamiento.

Los 4 restantes apoyaron el rechazo de la admisión, o sea, votaron en favor de Sarmiento. Se trató de José Valerio, Mario Daniel Adaro, Julio Gómez y Omar Palermo.

