Saint André.jpg La titular del Ministerio Público de la Defensa, Cecilia Saint André, designó a la defensora pública Cecilia Pedrazzoli para que asista a Sebastián Sarmiento en el Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño.

Cómo sigue el Jury a Sebastián Sarmiento

Ahora, la nueva defensora de Sarmiento podrá trabajar con él en la elaboración de la respuesta escrita a las denuncias en el Jury que determinaron la apertura de un proceso por mal desempeño y posterior aceptación formal por 16 a 5 en la sesión del 31 de julio último.

Luego de que Sarmiento y su defensora presenten los argumentos defensivos, el Jury de Enjuiciamiento deberá analizarlas, reunirse y determinar en sesión secreta si archiva las actuaciones o procede a suspender al cuestionado juez e iniciar el juicio de destitución. En este último caso, Sarmiento pasaría a cobrar la mitad del sueldo.

De acuerdo a la resolución 149 del Ministerio Público de la Defensa, la decisión de designar a Pedrazzoli en lugar de Luque se tomó de manera excepcional.

"El objetivo fue destrabar el procedimiento de enjuiciamiento que se encontraba paralizado por la insistencia del magistrado acusado en rechazar la designación del Dr. Luque", explicaron por escrito desde el organismo que conduce Cecilia Saint André.

Sebastián Sarmiento, en manos de la política del Jury

El juez Sarmiento fue denunciado ante el Jury de Enjuiciamiento en junio. A fines de julio, los miembros del organismo aceptaron formalmente la presentación de la familia del ex policía Héctor Pelayes, asesinado en un asalto por un condenado al que Sarmiento le había concedido la libertad condicional mucho tiempo atrás.

La apertura formal del proceso tuvo apoyo de 13 legisladores del oficialismo y la oposición de 3 de los 7 ministros de la Corte: Dalmiro Garay, Teresa Day y Norma Llatser.

Norma LLatser jueza laboral-Ministra de la Suprema Corte de Justicia (7).jpeg Norma Llatser integra la Suprema Corte y el Jury de Enjuiciamiento. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Los 4 restantes apoyaron el rechazo de la admisión, o sea, votaron en favor de Sarmiento. Se trató de José Valerio, Mario Daniel Adaro, Julio Gómez y Omar Palermo.