Ley de Tránsito: ¿quién tiene prioridad de paso en el cruce de una avenida y una calle?

La persona que circula por la avenida dirá que tiene prioridad de paso por circular por una calle de mejor jerarquía. En tanto, la persona que circula por la calle querrá hacer valer su "prioridad de mano derecha".

La Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449), en su artículo 41 que establece las prioridades es tajante: “Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta”. Así lo asegura el sitio educaciónvial.com.ar.

Prioridad de paso cruce avenida y calle resuelto Según la Ley Nacional de Tránsito, tiene prioridad de paso el auto rojo aunque venga por una calle de menor jerarquía. Sin embargo, en CABA no es así por una excepción local.

Sin embargo hay excepciones como que existan señales de tránsito, por ejemplo un disco Pare o una indicación de Ceda el Paso. También la prioridad de la derecha se rompe si quien circula por la izquierda es una ambulancia, una patrulla de Policía o un camión de Bomberos.

Para el caso del cruce entre avenidas y calles no hay excepción: quien circula por la derecha tiene la prioridad. No corre la ley de jerarquía de calles. No obstante hay una excepción.

CABA, la excepción de la regla

Si bien la Provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional de Tránsito en su Nuevo Código de Transito (Ley Provincial 13.927, reglamentación decreto 532/2009) y respeta entonces la prioridad a la mano derecha (con las excepciones de la ley nacional), en Ciudad de Buenos Aires no es así.

El Código de Transito de la Ciudad de Buenos Aires establece en el punto 6.7.2 “B” que: “en encrucijadas sin semáforo de arterias de igual jerarquía, se debe ceder el paso a aquellos vehículos que cruzan desde la derecha.”

Pero en el punto anterior 6.7.2 “A” dice sobre la Prioridad de paso: “En encrucijadas sin semáforo de arterias de distinta jerarquía, a los vehículos que circulan por la arteria de más importancia, siendo el orden de prevalencia el siguiente: avenida, calle, pasaje”.

Es decir que la prioridad en la Ciudad de Buenos Aires la tiene el vehículo que circula por la Avenida. La legislación en CABA prioriza la jerarquía de la arteria por sobre la derecha a la hora de definir prioridad de paso.