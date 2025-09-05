Los turistas que vandalizaron Potrerillos cumplieron el trabajo comunitario y pagaron su deuda

Las mujeres realizaron tareas de limpieza en un espacio público, que no trascendió cuál fue, y el hombre realizó trabajos en la División de Tránsito.

turistas-grafiti-potrerillos Así quedaron las rocas que encendieron la bronca de los mendocinos contra los turistas grafiteros.

La multa económica por degradar el ambiente ya la habían pagado (más de $2.000.000), por lo que podría decirse que su acción en contra del medioambiente, y que tanto repudio generó, está saldada.

Fuentes judiciales señalaron que los turistas grafiteros cumplieron a finales de agosto con las 20 horas de tareas en beneficio de la sociedad.

Si bien en un primer momento se especuló que se los podía hacer volver a Mendoza, la Justicia de Faltas ordenó que terminen de cumplir la sanción en su lugar de origen, una comuna de la provincia de Buenos Aires.

El caso de los turistas que vandalizaron Potrerillos sentó un precedente

El caso de los turistas que ensuciaron con aerosol verde rocas en Potrerillos se convirtió en el caso cero de vandalismo en el que se aplicó el Código Contravencional por degradación al ambiente. Las autoridades creen que dejará un hecho aleccionador tanto para los visitantes como para los propios mendocinos.

Como ya se publicó en ediciones anteriores, nunca antes se había iniciado una investigación de esta naturaleza y destacaron que la contribución que hizo el mendocino que los confrontó y los grabó, haciendo viral el video, fue fundamental para la actuación de la Policía.

Turistas pintaron rocas Los turistas que fueron escrachados pintando las rocas. El video ayudó a que la Justicia los identificara y los multara.

A través del sistema de inteligencia y con el dato de la fecha en que fueron vistos escribiendo sus nombres en las rocas, la Policía hizo todo el recorrido y logró dar con sus identidades y domicilios.

Una ONG y la vicegobernadora Hebe Casado limpiaron las rocas que tanta polémica y enojo generaron en Mendoza y en el país.