Cómo coser en casa una funda para los lentes de sol: un truco ideal para el verano

costura Utiliza siempre telas y materiales de buena calidad para cualquier proyecto de costura en casa.

Prepara dos costureros completos, uno para tener en la casa y otro más pequeño para llevar a todas partes.

Un buen costurero tiene que tener tijeras de tela, hilos, agujas, una regla, un lápiz, algunos botones, una pinza para descoser y papel para moldes.

Elige bien las telas para cada truco o proyecto. No es lo mismo usar una tela recta y firme para un vestido suelto que usar una fibrana liviana o un lino con buena caída.

Por ejemplo, para este truco de lentes lo mejor es usar telas impermeables y acolchonadas por si los lentes se mojan.

Paso a paso: cómo coser una funda para lentes reversible e impermeable

Para este truco de costura en casa vas a necesitar dos piezas de tela de diferentes estampados para generar el efecto reversible, un poco de hilo, agujas, máquina de coser si tienes, tijeras y una cuerda para ajustar la funda de lentes. A continuación te dejo un tutorial de Silvia Creativa.

Embed - Cómo coser FUNDA DE GAFAS REVERSIBLE y su gamuza

Para comenzar con este truco de casa, marca las medidas de las telas teniendo en cuenta el tamaño de los lentes. Recorta las telas y realiza un surfilado para que no se deshilache. Une las piezas tal como se ve en el video, para que la funda de lentes quede reversible, pero sin costuras vistas cuando la das vuelta. Voltea la funda de lentes y coloca el cordón para justar. Así de fácil puedes crear una funda para tus lentes de sol y protegerlos de los rayones, el agua y la temperatura.

Cómo limpiar los lentes de sol en casa y con un truco

limpiar lentes de sol También puedes usar productos de limpieza específicos para lentes.

Los lentes de sol son un accesorio de uso frecuente y muy delicado. No puedes limpiar los lentes con cualquier producto casero que tengas en casa. Antes de realizar cualquier truco, busca una guía de óptica para ello.

Para realizar una buena limpieza de lentes, primero mójalas apenas con agua fría o tibia, no uses agua caliente. Con un poco de jabón de platos frota suavemente los cristales, asegúrate de que tus manos estén limpias.

Enjuaga los lentes con agua tibia y sécalos bien con un paño de microfibra para evitar pelusas y eliminar las marcas de agua.