Llega una gran fecha especial de ofertas, y muchas personas aprovechan a realizar una gran cantidad de compras. Pero lo que no todas esperan que una casa prefabricada se encuentre en descuento y llegue a la Argentina con envío gratis. A continuación te contaremos cuánto sale esta construcción.
11.11: cuánto sale comprar en AliExpress una casa prefabricada
AliExpress publica una gran oferta para una casa prefabricada en esta fecha especial. Sigue leyendo para conocer los detalles
11.11 en AliExpress
El 11 del 11, o también conocido como el Día del Soltero, es ya todo un fenómeno en el mundo del comercio. Lo que arrancó a comienzos de los noventa como una idea pensada únicamente para personas sin pareja, se ha terminado por convertir en el Día Mundial de las compras alrededor del mundo.
Además, dentro de esta campaña, tienes las entregas locales con envío gratuito. Sin duda, uno de los grandes reclamos de esta campaña es su famoso Servicio de Garantía de Precio. Si compras algo durante el evento y, en las siguientes 24 horas, ves ese mismo producto más barato en la plataforma, AliExpress te devuelve la diferencia.
Desde entonces, el 11/11 ha superado al Black Friday en volumen de ventas globales, llegando a ser imitado por otros grandes comercios.
Gran oferta en AliExpress
En este día se puede encontrar grandes ofertas y una de ellas son las casas prefabricadas. AliExpress ofrece una casa plegable de lujo de 9 metros (30 pies), expandible, prefabricada, con 3 dormitorios, baño y cocina, ideal para alquiler vacacional.
Esta casa tiene un valor de US$11.439.065, puedes encontrar hasta 10 variedades de diseño y tamaños. Algunos de los beneficios de realizar esta compra son:
- Aprovechamiento eficiente del espacio: Su innovador diseño modular permite diversas configuraciones, hasta 5 pisos de altura.
- Casa contenedor | Casa contenedor en venta | Diseño expandible: Espacio flexible de 30 pies que se expande con facilidad, perfecto para necesidades de alquiler vacacional.
- Estética moderna: Diseño moderno y elegante con un techo decorativo y 831 placas de techo para una apariencia contemporánea.
- Ecológico: Emisiones volátiles, lo que garantiza un ambiente de vida saludable.
- Material duradero: Fabricado con una robusta estructura de acero galvanizado y panel sándwich para mayor durabilidad.