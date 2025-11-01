La construcción en Argentina experimenta una transformación impulsada por la eficiencia y la tecnología. En este escenario, los sistemas de construcción en seco se consolidan como una alternativa superior al método tradicional, pero uno sobresale del resto, ni casa prefabricada ni casa contenedor: las tiny house.
Ni casa prefabricada ni casa contenedor: la Tiny House que venden en Mercado Libre por $12,35 millones
Se trata de un sistema constructivo en seco con paneles SIP que promete eficiencia energética y solución definitiva a los problemas de humedad
Existe en Mercado Libre una tiny house que se vende por $12,35 millones. La promesa central de la tecnología que se utiliza en su fabricación es triple: máximo ahorro energético, erradicación de la humedad y tiempos de ejecución drásticamente reducidos.
Tiny house: el secreto de la eficiencia, los paneles SIP
Una de las claves de una tiny house es el uso de Paneles Estructurales Aislados (SIP) para las paredes. Este material no solo provee la resistencia estructural necesaria, además garantiza un aislamiento térmico superior. Un buen aislamiento es el corazón del ahorro energético ya que mantiene la temperatura interior estable con un consumo mínimo de calefacción o aire acondicionado. Esto, además, elimina los puentes térmicos, que son el origen de la mayoría de los problemas de humedad y condensación.
Características de una Tiny house
Una tiny house típica tiene unas dimensiones exteriores compactas (5,91 metros de largo por 2,40 metros de ancho y 2,44 metros de altura), está diseñada para ser funcional de inmediato.
-
Interiores y Acabados. El piso vinílico símil madera ofrece una estética cálida, resistente y de fácil mantenimiento.
Aberturas. Incorpora dos ventanas corredizas de aluminio, estratégicamente ubicadas, y una puerta de ingreso estandar de 80 cm.
Instalaciones Completas. La tiny house incluye una instalación eléctrica reglamentaria, pensada para la vida moderna con cuatro tomas dobles de uso general y dos tomas específicos para aire acondicionado.
Servicios Incluidos. El diseño integra un baño completo con ducha, inodoro y lavamanos, junto con una cocina compacta que cuenta con bajo mesada, bacha y anafe, coronado con una alacena.
Poder construir e instalar estas estructuras en una fracción del tiempo que requiere la obra húmeda permite a los propietarios disponer de su espacio en tiempo récord.
La empresa que ofrece esta tiny house en Mercado Libre ofrece la posibilidad de enviar e instalar los módulos en cualquier punto del país, lo que facilita el acceso a la construcción eficiente y lleva esta tecnología más allá de los grandes centros urbanos.
Además, el concepto modular de una tiny house permite una alta personalización, ofreciendo opcionales que van desde sistemas de climatización (aire acondicionado, calefón eléctrico) hasta elementos de seguridad y diseño exterior, como puertas con antipánico, rejas y decks rebatibles.