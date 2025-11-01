Ni casa prefabricada ni casa contenedor: la Tiny House que venden en Mercado Libre por $12,35 millones

Existe en Mercado Libre una tiny house que se vende por $12,35 millones. La promesa central de la tecnología que se utiliza en su fabricación es triple: máximo ahorro energético, erradicación de la humedad y tiempos de ejecución drásticamente reducidos.

Tiny House 2 As{i se ve una tiny house por dentro.

Tiny house: el secreto de la eficiencia, los paneles SIP

Una de las claves de una tiny house es el uso de Paneles Estructurales Aislados (SIP) para las paredes. Este material no solo provee la resistencia estructural necesaria, además garantiza un aislamiento térmico superior. Un buen aislamiento es el corazón del ahorro energético ya que mantiene la temperatura interior estable con un consumo mínimo de calefacción o aire acondicionado. Esto, además, elimina los puentes térmicos, que son el origen de la mayoría de los problemas de humedad y condensación.