El rescate "sobrehumano": el niño de 13 años que nadó 4 horas para salvar a su familia

Al ver que se alejaban cada vez más de la orilla, Joanne, la madre tomó una decisión desesperada: enviar a Austin de regreso en el kayak para pedir ayuda, mientras ella se quedaba cuidando a los más pequeños.

Pero esta solución no empezó nada bien. El kayak se encontraba dañado. "Empezó a volcarse, perdí un remo y supe que estaba en problemas", relató Austin a la BBC, quien se vio obligado a abandonar la embarcación hundida y comenzar a nadar.

nene australiano

Una batalla contra el mar y el miedo

Austin se encontraba solo en el océano. A pesar de tener chaleco salvavidas, decidió quitárselo porque dificultaba su nado y comenzó una travesía de 4 kilómetros hasta la costa que le tomaría horas.

Durante el trayecto, el joven de 13 años luchó contra el agotamiento y el terror. Para mantenerse enfocado y con vida, recurrió a oraciones, canciones y "pensamientos positivos" sobre su novia y sus amigos. "Pensaba en mi madre, Beau y Grace", confesó Austin, impulsado por la idea de que su familia aún podía estar viva y necesitaba ser salvada.

El milagro en la oscuridad: El rescate

Alrededor de las 18:00 horas, Austin tocó tierra firme. "¿Es esto un sueño?", se preguntó al llegar exhausto a la orilla. Inmediatamente buscó el teléfono de su madre y llamó a su padre llorando desconsoladamente para alertar a los servicios de emergencia, antes de desmayarse por el esfuerzo.

Mientras tanto, su familia había sido arrastrada 14 kilómetros mar adentro. La noche había caído, el frío era intenso y los niños caían al agua helada mientras su madre luchaba por mantenerlos a flote, temiendo que Austin no hubiera sobrevivido. Gracias a la alerta del niño, se desplegó una búsqueda masiva que logró rescatarlos sanos y salvos esa misma noche.

adolescente australiana

"Simplemente hice lo que tenía que hacer"

Días después del incidente, Austin tuvo que asistir a la escuela con muletas debido al dolor extremo en sus piernas tras el esfuerzo físico. Aunque el comandante del Grupo de Rescate Marino Voluntario describió sus acciones como "sobrehumanas" y la policía elogió su valentía, el joven mantiene una humildad impresionante.

"No me considero un héroe, simplemente hice lo que tenía que hacer", declaró Austin a la BBC. Sin embargo, para su madre y sus hermanos, su determinación fue el único motivo por el cual esa odisea de 10 horas tuvo un "final absolutamente perfecto".