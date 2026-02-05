El rescate "sobrehumano": el niño de 13 años que nadó 4 horas para salvar a su familia

La costa oeste de Australia fue testigo de una historia de supervivencia que ha conmovido al mundo. Austin Appelbee, un adolescente de tan solo 13 años, protagonizó lo que los equipos de emergencia han calificado como una gesta "sobrehumana".
Lo que comenzó como una tarde de diversión familiar terminó en una odisea de vida o muerte, donde la resistencia física y mental de un niño fue la única esperanza para su madre y sus hermanos.
Un día de playa que se convirtió en pesadilla: el niño héroe
Todo ocurrió en Geographe Bay, Australia Occidental. Austin, su madre Joanne, su hermano Beau (12 años) y su hermana Grace (8 años) disfrutaban de un día con tablas de paddle surf y un kayak. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el viento se intensificó. La familia perdió los remos y la corriente comenzó a arrastrarlos mar adentro rápidamente.
Al ver que se alejaban cada vez más de la orilla, Joanne, la madre tomó una decisión desesperada: enviar a Austin de regreso en el kayak para pedir ayuda, mientras ella se quedaba cuidando a los más pequeños.
Pero esta solución no empezó nada bien. El kayak se encontraba dañado. "Empezó a volcarse, perdí un remo y supe que estaba en problemas", relató Austin a la BBC, quien se vio obligado a abandonar la embarcación hundida y comenzar a nadar.
Una batalla contra el mar y el miedo
Austin se encontraba solo en el océano. A pesar de tener chaleco salvavidas, decidió quitárselo porque dificultaba su nado y comenzó una travesía de 4 kilómetros hasta la costa que le tomaría horas.
Durante el trayecto, el joven de 13 años luchó contra el agotamiento y el terror. Para mantenerse enfocado y con vida, recurrió a oraciones, canciones y "pensamientos positivos" sobre su novia y sus amigos. "Pensaba en mi madre, Beau y Grace", confesó Austin, impulsado por la idea de que su familia aún podía estar viva y necesitaba ser salvada.
El milagro en la oscuridad: El rescate
Alrededor de las 18:00 horas, Austin tocó tierra firme. "¿Es esto un sueño?", se preguntó al llegar exhausto a la orilla. Inmediatamente buscó el teléfono de su madre y llamó a su padre llorando desconsoladamente para alertar a los servicios de emergencia, antes de desmayarse por el esfuerzo.
Mientras tanto, su familia había sido arrastrada 14 kilómetros mar adentro. La noche había caído, el frío era intenso y los niños caían al agua helada mientras su madre luchaba por mantenerlos a flote, temiendo que Austin no hubiera sobrevivido. Gracias a la alerta del niño, se desplegó una búsqueda masiva que logró rescatarlos sanos y salvos esa misma noche.
"Simplemente hice lo que tenía que hacer"
Días después del incidente, Austin tuvo que asistir a la escuela con muletas debido al dolor extremo en sus piernas tras el esfuerzo físico. Aunque el comandante del Grupo de Rescate Marino Voluntario describió sus acciones como "sobrehumanas" y la policía elogió su valentía, el joven mantiene una humildad impresionante.
"No me considero un héroe, simplemente hice lo que tenía que hacer", declaró Austin a la BBC. Sin embargo, para su madre y sus hermanos, su determinación fue el único motivo por el cual esa odisea de 10 horas tuvo un "final absolutamente perfecto".