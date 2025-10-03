Ni casa contenedor, ni casa prefabricada: Tiny House, la casa que está en Mercado Libre por 22.800 dólares

Lo que realmente distingue a esta Tiny House es su excepcional capacidad de acoplamiento. Esta característica permite una flexibilidad sin precedentes: el cliente puede iniciar con un módulo y, a medida que sus necesidades o presupuesto lo permitan, ir agregando nuevos espacios. Desde habitaciones adicionales y baños, hasta amplios livings o cocheras, la casa puede crecer orgánicamente, adaptándose a cada etapa de la vida. Además, la posibilidad de personalizar las fachadas según el gusto individual y la opción de contar con diseñadores y decoradores de interior, asegura que cada vivienda sea única y refleje un estilo moderno y personal.

La oferta que figura en la mencionada plataforma de ventas online se presenta en dos modalidades convenientes:

Módulos terminados, que se entregan "llave en mano" y listos para habitar.

Módulos semi-terminados, que ofrecen una estructura exterior completa pero un interior sin finalizar, brindando al propietario la libertad de intervenir en la decoración y acabados internos en una segunda fase.

Esta flexibilidad no solo optimiza costos, sino que también permite una mayor participación del cliente en el proceso creativo de su hogar.

En cuanto a la técnica constructiva este tipo de Tiniy House se basa en el sistema de construcción en seco, utilizando Wood Frame y Steel. Esta elección no es menor, ya que garantiza rapidez en la ejecución, eficiencia energética y una reducción significativa de los residuos de obra, aspectos cruciales en la construcción moderna y sostenible.

tiny house 3 Las casa tipo Tiny House tienen ventajas y desventajas.

Tiny House: ventajas y desventajas de una tendencia en auge

El concepto de una Tiny House" ha ganado terreno como respuesta a la búsqueda de un estilo de vida más simple, económico y consciente, ofreciendo múltiples ventajas:

Su costo de construcción y mantenimiento es generalmente inferior al de una vivienda tradicional. Rapidez. El proceso de edificación e instalación es considerablemente más ágil.

Como hemos visto, la capacidad de acoplar módulos permite que la vivienda crezca con las necesidades del propietario. Eficiencia Energética. La construcción en seco, a menudo, incorpora aislaciones de alta performance, resultando en menor consumo energético.

Menos residuos en obra y posibilidad de utilizar materiales sostenibles. Movilidad (en algunos casos). El concepto modular permite, en ciertas variantes, su reubicación.

Sin embargo, no todo son beneficios, y es importante considerar algunas desventajas:

Espacio Limitado. Para familias numerosas o quienes requieren de mucho espacio, las dimensiones de un módulo pueden resultar restrictivas. Aunque son acoplables, el costo de múltiplos módulos puede equipararse al de una casa tradicional.

En algunos mercados, una Tiny House puede ser percibida con un menor valor de reventa en comparación con construcciones tradicionales. Normativas y Permisos. Aunque cada vez son más claras, en algunas jurisdicciones puede haber requisitos específicos o limitaciones para este tipo de construcciones.

¿Cuánto tiempo dura una Tiny House?

Una de las preguntas más repetidas sobre las construcciones tipo Tiny House es su durabilidad. Lejos de la percepción errónea de que son construcciones temporales, las viviendas construidas con sistemas como Wood Frame y Steel Frame están diseñadas para ser tan duraderas como una casa de construcción tradicional, e incluso superarlas en ciertos aspectos.

La vida útil de una Tiny House construida con estándares de calidad y con el mantenimiento adecuado, puede alcanzar y superar los 50 a 70 años sin problemas, con muchos ejemplos que se extienden más allá de ese rango. La clave reside en la calidad de los materiales, la correcta ejecución de la obra y el mantenimiento preventivo (como cualquier otra vivienda). Los sistemas de construcción en seco ofrecen una excelente resistencia a factores ambientales y, al no utilizar agua en su proceso, son menos susceptibles a problemas de humedad o fisuras estructurales asociadas con los ciclos de secado del cemento.