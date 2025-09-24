Ni casa contenedor ni casa prefabricada: la Tiny House que venden en Mercado Libre por $22,9 millones

Cómo es la Tiny House que venden en Mercado Libre

Recientemente ha trascendido un modelo que se fabrica en la ciudad de La Plata: el Módulo Habitable-Tiny FOD. Con una superficie total de 19 m². Este módulo representa a la perfección las características que hacen atractiva a la construcción en seco. A diferencia de las obras tradicionales que requieren mucho tiempo y materiales húmedos, este sistema se basa en la prefabricación y el ensamble, lo que reduce los tiempos y los costos, además de generar menos residuos en obra.

Sus dimensiones exteriores de 5.91 mts. de largo, 2.40 mts. de ancho y 3.20 mts. de altura lo convierten en una unidad funcional, optimizada para aprovechar cada centímetro. Pero, ¿qué lo hace tan eficiente? La clave está en sus detalles constructivos:

de altura lo convierten en una unidad funcional, optimizada para aprovechar cada centímetro. Pero, ¿qué lo hace tan eficiente? La clave está en sus detalles constructivos: Paredes de Paneles de Poliestireno Expandido. Este material es un excelente aislante térmico, lo que se traduce en un menor consumo de energía para climatizar el ambiente. Mantener el calor en invierno y el fresco en verano se vuelve mucho más sencillo.

Este material es un excelente aislante térmico, lo que se traduce en un menor consumo de energía para climatizar el ambiente. Mantener el calor en invierno y el fresco en verano se vuelve mucho más sencillo. Aberturas de Aluminio Línea Módena 90. Se trata de un estándar de calidad en el mercado de la carpintería de aluminio. Estas aberturas no solo aportan una estética moderna, sino que ofrecen un gran rendimiento en términos de hermeticidad y resistencia.

Se trata de un estándar de calidad en el mercado de la carpintería de aluminio. Estas aberturas no solo aportan una estética moderna, sino que ofrecen un gran rendimiento en términos de hermeticidad y resistencia. Piso Vinílico símil madera. Un material duradero y de bajo mantenimiento, ideal para un espacio de estas características.

Tiny House 3 Tiny House por dentro. Así es el dormitorio de esta construcción que tiene 19m2 en total.

Tiny House: funcionalidad en un espacio reducido

A pesar de su tamaño, el módulo está diseñado para ser completamente funcional. El equipamiento interior demuestra cómo se puede vivir de forma cómoda en pocos metros cuadrados. Incluye:

Una cocina con mueble sobre y bajo mesada.

Mesada de acero inoxidable, grifería monocomando y un termotanque eléctrico.

El baño no se queda atrás, con vanitory, inodoro, accesorios y un receptáculo de ducha con mampara.

La instalación eléctrica, con tomas para usos generales y aire acondicionado, está pensada para la vida diaria.

Tiny House baño Así es el baño de la Tiny House que venden en Mercado Libre.

Una de las ventajas más notables de este tipo de módulos es su versatilidad. Pueden funcionar como viviendas permanentes, especialmente para aquellos que buscan un estilo de vida minimalista o una solución habitacional rápida. Sin embargo, también son una opción ideal como espacio de trabajo, consultorio o un anexo para recibir visitas dentro de un terreno familiar. La posibilidad de incorporar ruedas de andamio para moverlo en superficies lisas demuestra su diseño pensado para la flexibilidad.