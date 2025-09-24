Aumentaron los cigarrillos: así quedaron los precios

Para los consumidores de tabaco, esto se traduce en valores cada vez más altos en kioscos y puntos de venta de todo el país.

Aumentaron los cigarrillos: nuevos precios en septiembre 2025

A continuación, el listado completo de precios sugeridos de las marcas de Massalin:

Parliament

RCB 20 | Super Slims 100’s Box 20 ($5.550).

Marlboro

Red Titanium Box 20 (Edición limitada) ($5.200).

Red Box 20 | Gold Original RCB 20 ($5.000).

Red Común ($4.520).

Red | Purple Fusion Box 12 ($2.980).

Vista Purple Fusion XL Box 20 ($5.000).

Vista Coral Fusion XL Box 20 ($5.000).

Vista Blue XL Box 20 ($5.000).

Marlboro Crafted

Crafted Red Box 20 ($2.750).

Crafted Coral Box 20 ($2.750).

Crafted Forward Box 20 ($2.750).

Crafted Red Común ($2.450).

Crafted Blue Común ($2.450).

Crafted Forward Común ($2.450).

Chesterfield

Original Común ($3.380).

Original Box 12 (nuevo formato) ($2.290).

Purple Motion 2 Box 20 ($3.850).

Purple Motion 1 Común ($3.380).

Blue Motion Box 20 ($3.850).

Blue Motion Común ($3.380).

Blue Motion Box 12 ($2.290).

Philip Morris

Box 20 ($4.450).

Común ($4.050).

Box 12 ($2.640).

Blue Spin Box 20 ($4.450).

Blue Spin Box 12 ($2.680).

Harmony