Se lamentan los fumadores

Aumentaron los cigarrillos: así quedaron los precios

La empresa Massalin subió los precios de cigarrillos hasta 15%. Los nuevos valores de Marlboro, Philip Morris y otras marcas de la tabacalera

Por UNO
Aumentaron los cigarrillos.

La compañía tabacalera Massalin Particulares implementó un incremento en el precio de sus productos que rige en toda la Argentina desde el sábado 20 de septiembre de 2025. Con el correr de los días los nuevos valores ya están vigentes en todos los kioscos del país. Se trata del quinto ajuste en lo que va del año y estos son los precios de los cigarrillos en Argentina.

El último aumento de los cigarrillos fue registrado el pasado 2 de agosto, con un promedio del 7,2% en todas las marcas de Massalin. Ahora, el ajuste llega al 8,5% promedio, con variaciones que van del 5% al 15% según la línea. La compañía ya había aplicado subas también en enero, abril y junio, lo que refleja una tendencia de incrementos sostenidos que golpea directamente el bolsillo de los fumadores.

Aumentaron los cigarrillos julio precios.jpg
Nuevos precios para los cigarrillos.

Para los consumidores de tabaco, esto se traduce en valores cada vez más altos en kioscos y puntos de venta de todo el país.

Aumentaron los cigarrillos: nuevos precios en septiembre 2025

A continuación, el listado completo de precios sugeridos de las marcas de Massalin:

Parliament

  • RCB 20 | Super Slims 100’s Box 20 ($5.550).

Marlboro

  • Red Titanium Box 20 (Edición limitada) ($5.200).
  • Red Box 20 | Gold Original RCB 20 ($5.000).
  • Red Común ($4.520).
  • Red | Purple Fusion Box 12 ($2.980).
  • Vista Purple Fusion XL Box 20 ($5.000).
  • Vista Coral Fusion XL Box 20 ($5.000).
  • Vista Blue XL Box 20 ($5.000).

Marlboro Crafted

  • Crafted Red Box 20 ($2.750).
  • Crafted Coral Box 20 ($2.750).
  • Crafted Forward Box 20 ($2.750).
  • Crafted Red Común ($2.450).
  • Crafted Blue Común ($2.450).
  • Crafted Forward Común ($2.450).

Chesterfield

  • Original Común ($3.380).
  • Original Box 12 (nuevo formato) ($2.290).
  • Purple Motion 2 Box 20 ($3.850).
  • Purple Motion 1 Común ($3.380).
  • Blue Motion Box 20 ($3.850).
  • Blue Motion Común ($3.380).
  • Blue Motion Box 12 ($2.290).

Philip Morris

  • Box 20 ($4.450).
  • Común ($4.050).
  • Box 12 ($2.640).
  • Blue Spin Box 20 ($4.450).
  • Blue Spin Box 12 ($2.680).

Harmony

  • Dorado Negros | Colorados Común ($3.380).

