La compañía tabacalera Massalin Particulares implementó un incremento en el precio de sus productos que rige en toda la Argentina desde el sábado 20 de septiembre de 2025. Con el correr de los días los nuevos valores ya están vigentes en todos los kioscos del país. Se trata del quinto ajuste en lo que va del año y estos son los precios de los cigarrillos en Argentina.
Aumentaron los cigarrillos: así quedaron los precios
La empresa Massalin subió los precios de cigarrillos hasta 15%. Los nuevos valores de Marlboro, Philip Morris y otras marcas de la tabacalera