Cuánto gano si dejo $1.000.000 en mi cuenta del Banco Nación

¿Cuánto gano si dejo $200.000 en la cuenta del Banco Nación?

Banco Nación tiene una serie de beneficios en supermercados, casi todas las estaciones de servicio que operan en Argentina y otras promociones.

Lo cierto es que en el rubro billeteras virtuales Banco Nación, que está asociado a MODO, se había quedado atrás en su estrategia para que los pequeños ahorristas dejaran el dinero en la cuenta y no se lo llevaran a otra billetera digital en busca de una renta que, por modesta, no es despreciable.

Si bien Banco Nación ofrece una alta tasa de interés en los plazo fijos a 30, 60 y 90 días y también tiene una línea de créditos hipotecarios existe la desventaja de tener que esperar este tiempo para tener disponible el dinero.

Sin embargo, si se deja un saldo en cuenta, genera una renta por día, por mes y por año. La tasa para quienes elijan esta opción es del 32% anual al 24 de septiembre (se ha mantenido así desde agosto)

Quienes dejan $200.000 en la cuenta sueldo del Banco Nación ganan:

Por año: $64.000

$64.000 Por mes: $5.333,33

$5.333,33 Por día: $175,34

No hay que olvidar que las fluctuaciones de la tasa de interés que paga BAnco Nación para dinero en cuenta puede darse incluso de manera diaria, por lo que el monto final de retorno también puede fluctuar, principalmente cundo es más de 30 días.