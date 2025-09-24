Baja el dólar, cae el riesgo país y suben las acciones argentinas tras el apoyo de Estados Unidos a Milei

Acciones-argentinas-Wall-Street1.jpg Suben las acciones argentinas en Wall Street.

Los mercados reaccionan con euforia al anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre la negociación de un swap de US$20.000 millones con la Argentina y la disposición a comprar bonos de la deuda.

Con este panorama, los ADRs escalan hasta el 13% en el inicio de la rueda. Las subas son lideradas por el Banco Superville (13,1%); el Grupo Galicia (12,8%) el Banco Macro (11,7%) y el BBVA (11,6%).

En el mercado de bonos soberanos, entre las alzas que se destacan están el Global 2029 (+2,2%), el Global 2030 (+2,8%), el Global 2035 (+5%), el Global 2038 (+3,8%), el Global 2041 (+3,4%) y el Global 2046 (+2,9%).

En este marco, el riesgo país perfora los 900 puntos básicos, cayendo 179 unidades para ubicarse en 839 puntos. El indicador que mide la confianza de los inversores estaba en 1023 puntos previamente por lo que el retroceso es del 18%.

Con información de Noticias Argentinas