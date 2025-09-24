Inicio Economía Dólar
Baja el dólar, cae el riesgo país y suben las acciones argentinas tras el apoyo de Estados Unidos a Milei

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza a media rueda de este miércoles a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta

Baja el dólar, cae el riesgo país y suben las acciones argentinas tras la visita de Milei a Estados Unidos. 

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza a media rueda de este miércoles a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta. El dólar mayorista opera en $1.358 y $1.367 para ambas puntas. A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas su valor es de $ 1.338 y $ 1.391.

En tanto, el MEP lo hace $ 1.383 y el Contado con Liquidación en $ 1.395. Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $ 1.370 y $ 1.390 para ambas cotizaciones.

Suben las acciones y los bonos tras el apoyo de Estados Unidos a Argentina

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se disparan por encima del 10%, los bonos operan en alza y el riesgo país retrocede hasta 839 puntos básicos, tras conocerse detalles del respaldo económico del Tesoro de Estados Unidos al país.

Acciones-argentinas-Wall-Street1.jpg
Los mercados reaccionan con euforia al anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre la negociación de un swap de US$20.000 millones con la Argentina y la disposición a comprar bonos de la deuda.

Con este panorama, los ADRs escalan hasta el 13% en el inicio de la rueda. Las subas son lideradas por el Banco Superville (13,1%); el Grupo Galicia (12,8%) el Banco Macro (11,7%) y el BBVA (11,6%).

En el mercado de bonos soberanos, entre las alzas que se destacan están el Global 2029 (+2,2%), el Global 2030 (+2,8%), el Global 2035 (+5%), el Global 2038 (+3,8%), el Global 2041 (+3,4%) y el Global 2046 (+2,9%).

En este marco, el riesgo país perfora los 900 puntos básicos, cayendo 179 unidades para ubicarse en 839 puntos. El indicador que mide la confianza de los inversores estaba en 1023 puntos previamente por lo que el retroceso es del 18%.

