A cuánto se van a vender los dólares en el Banco Nación este jueves 25 de septiembre

Asimismo, el resto de las entidades bancarias también confirmaron el precio al que venderán el dólar y todas lo tendrán igual o a mayor valor, según le confirmaron al Banco Central.

A cuánto venderá el dólar el Banco Nación este jueves 25 de septiembre

Según lo confirmado por el Banco Nación al Banco Central, el dólar cotizará en baja con respecto a su apertura de este miércoles. En otras palabras, se venderá a un precio de $1.360, cuando 24 horas antes comenzó la venta en $1.385.

En cuanto a las demás entidades bancarias, estos son los precios del dólar que manejarán cuando habiliten las operaciones bancarias este jueves 25 de septiembre.

Banco Galicia: $1.365

Banco ICBC: $1.370

Banco BBVA: $1.370

Banco Supervielle: $1.366

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.375

Banco Patagonia: $1.385

Banco Hipotecario: $1.360

Banco Santander: $1.370

Brubank: $1.370

Banco Credicoop: $1.370

Banco Macro: $1.370

Banco Piano: $1.365

Qué se puede hacer con los dólares si se dejan en el banco

Muchos de los ahorristas prefieren mantener, por una cuestión de seguridad, los dólares en el banco. El aspecto positivo de ello es que pueden ganar más dinero si aprovechan algunas de las posibles inversiones que se pueden realizar.

Entre las opciones que ofrecen algunos bancos se encuentra el plazo fijo en dólares, una de las más populares y seguras. En tanto, otros dan la opción de cuentas remuneradas, que generan intereses diarios, aunque el porcentaje es menor al plazo fijo. Finalmente, también están los bonos y acciones.