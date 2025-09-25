A cuánto se van a vender los dólares en el Banco Nación este jueves 25 de septiembre

El Banco Nación se adelantó a las cotizaciones del jueves 25 de septiembre y le reveló al Banco Central a cuánto comenzará a vender el dólar en la cuarta jornada de esta semana y luego de varias bajas.
El Banco Nación se adelantó a las cotizaciones del jueves 25 de septiembre y le reveló al Banco Central a cuánto comenzará a vender el dólar en la cuarta jornada de esta semana y luego de varias bajas.
Después de haber llegado a $1.515, el dólar vivió varias jornadas de descenso gracias a los anuncios hechos por Estados Unidos sobre préstamos a Argentina, lo que llevó a que otros organismos replicaran la decisión.
Bajo ese panorama, el Banco Nación, uno de los más importantes por la cantidad de ahorristas que posee, confirmó el precio que tendrá el dólar este jueves 25 de septiembre, cuando comiencen las operaciones cambiarias.
Asimismo, el resto de las entidades bancarias también confirmaron el precio al que venderán el dólar y todas lo tendrán igual o a mayor valor, según le confirmaron al Banco Central.
Según lo confirmado por el Banco Nación al Banco Central, el dólar cotizará en baja con respecto a su apertura de este miércoles. En otras palabras, se venderá a un precio de $1.360, cuando 24 horas antes comenzó la venta en $1.385.
En cuanto a las demás entidades bancarias, estos son los precios del dólar que manejarán cuando habiliten las operaciones bancarias este jueves 25 de septiembre.
Muchos de los ahorristas prefieren mantener, por una cuestión de seguridad, los dólares en el banco. El aspecto positivo de ello es que pueden ganar más dinero si aprovechan algunas de las posibles inversiones que se pueden realizar.
Entre las opciones que ofrecen algunos bancos se encuentra el plazo fijo en dólares, una de las más populares y seguras. En tanto, otros dan la opción de cuentas remuneradas, que generan intereses diarios, aunque el porcentaje es menor al plazo fijo. Finalmente, también están los bonos y acciones.