Un actor estrella de Nickelodeon ahora vive en situación de calle

El material, difundido en la red social TikTok, sorprendió a los seguidores de la producción emitida entre 2004 y 2007. En el video, Tyler Chase se presenta con notorias dificultades para expresarse: “Hola, mi nombre es Tyler Chase y estoy aquí en el Movimiento Cristiano para la Actuación”, asegura mirando a cámara.

La usuaria identificada como @lethallalli relató que se acercó a hablar con él tras reconocerlo en la calle: “Me impactó verlo en esa situación, quise saber cómo estaba”, explicó. Fue entonces cuando decidió grabarlo y subirlo a las redes, lo que generó una ola de comentarios, preocupación y mensajes de apoyo en redes sociales.

En las imágenes, el actor luce con un aspecto deteriorado y visiblemente afectado, lo que intensificó la inquietud de los fanáticos. Aunque ni Chase ni su entorno emitieron un comunicado oficial, la repercusión fue tan grande que rápidamente se impulsó una campaña solidaria.

nickelodeon

Seguidores del actor organizaron una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de reunir fondos para cubrir gastos básicos y garantizarle un lugar donde quedarse. “Queremos ayudarlo a que recupere su vida”, señalaron los impulsores de la iniciativa, que en pocas horas comenzó a recibir aportes de distintas partes del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/genteopacr/status/1970887083691545026?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1970887083691545026%7Ctwgr%5E4ee00e403391c5129903b99375620924dfa1b7ec%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F360776%2Fde-estrella-de-nickelodeon-a-vivir-en-la-calle-impactantes-imagenes.html&partner=&hide_thread=false Uno de los actores de “Manual de supervivencia de Ned” fue visto en situación de calle



Se trata del actor Tyler Chase, que interpretó a Martin Qwerly en el recordado programa de Nickelodeon.



Varias personas dijeron que las imágenes eran generadas con IA, sin embargo, Daniel… pic.twitter.com/cSvUkmfqB9 — Gente Opa (@genteopacr) September 24, 2025

Tyler Chase alcanzó la popularidad en los años 2000 gracias a su papel en Manual de supervivencia escolar de Ned en Nickelodeon, donde interpretaba a Martin Qwerly, un compañero de clases hiperactivo y hablador que acompañaba al protagonista en numerosas escenas.

Sin embargo, tras el final de la serie en 2007, su carrera perdió visibilidad. No volvió a participar en proyectos de alto perfil y, con el tiempo, se alejó del ambiente artístico.

Fuente: tn.com.ar