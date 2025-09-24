Embed - James Van Der Beek Gives EMOTIONAL Message at Dawson's Creek Reunion

El protagonista de Dawson´s Creek explicó en su perfil de Instagram por qué no pudo asistir al evento: "Esta es la velada que MÁS había estado esperando desde que mi ángel Michelle Williams dijo que la iba a organizar, allá por enero…”.

"No puedo creer que no voy a poder abrazar a mis compañeros. Quería estar sobre ese escenario y agradecer a cada persona en este teatro por estar aquí esta noche", dijo en el video el actor.

Este evento o reencuentro del elenco tenía como fin principal recaudar fondos para la organización F Cancer, y para apoyar a James en su propia batalla contra el cáncer colorrectal en etapa 3, diagnosticado en 2024.

Dawson Creek 2.jpg El elenco de Dawson´s Creek se reunió en Nueva York.

Quien reemplazó a James en este evento fue el dramaturgo y cantante Lin Manuel Miranda, conocido por haber creado Hamilton, In The Heights, entre otros éxitos de Broadway. "En Dawson’s Creek yo no tenía suplente, pero esto es Broadway y necesitaba uno. Así que pensamos en alguien que nunca hubiera sido suplente en este teatro", dijo James Van Der Beek en el video.