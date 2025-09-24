Es una serie alemana que está oculta en Netflix.

Es una serie alemana que está oculta en Netflix.

La plataforma de streaming de Netflix tiene un enorme catálogo para ofrecer a sus suscriptores, por lo que muchas series y películas quedan ocultas y no se encuentran a simple vista. Es por eso que vamos a contarte acerca de una producción dramática que no te vas a querer perder.

Se trata de la serie Temporada de secretos, un drama alemán sentimental y emotivo que desarrolla su historia a lo largo de 3 capítulos. Estrenada en 2019, ha recibido valoraciones positivas por parte de la crítica. Para Scott Hines de Decider, “tiene la duración de una película estándar y se desarrolla con delicadeza y con un ritmo inteligente”.

La serie, que se puede ver en Netflix, tiene un elenco reducido con pocos personajes secundarios y una trama que explora temas como los secretos familiares, la honestidad, y cómo las personas manejan la verdad cuando sale a la luz.

temporada de secretos-serie
Temporada de secretos es una serie dram&aacute;tica que est&aacute; oculta en Netflix.

Temporada de secretos es una serie dramática que está oculta en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Temporada de secretos

La sinopsis oficial de la serie Temporada de secretos reza: “La celebración de la Navidad se convierte en una puerta abierta al pasado que saca a la luz los secretos más íntimos de una familia”.

La reunión navideña se convierte en una exploración del linaje femenino en esta serie de tres episodios que aborda las más íntimas complejidades de una familia.

Netflix: tráiler de la serie Temporada de secretos

Embed - Holiday Secrets (Season 1) | Trailer in English | Netflix

Reparto de Temporada de secretos, serie de Netflix

  • Corinna Harfouch
  • Christiane Paul
  • Svenja Jung
  • Leonie Benesch
  • Anita Vulesica
  • Barbara Nüsse
  • Hans-Uwe Bauer
  • Lorna zu Solms
  • Tilda Jenkins
  • Emilie Neumeister
  • Golo Euler
  • Dennis Herrmann
  • Maik Solbach
  • Merlin Rose
temporada de secretos-serie (2)
Temporada de secretos tiene solo 3 cap&iacute;tulos y aborda un drama familiar.

Temporada de secretos tiene solo 3 capítulos y aborda un drama familiar.

Dónde ver la serie Temporada de secretos, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Temporada de secretos se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Temporada de secretos se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Temporada de secretos se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar