Se trata de la serie Temporada de secretos, un drama alemán sentimental y emotivo que desarrolla su historia a lo largo de 3 capítulos. Estrenada en 2019, ha recibido valoraciones positivas por parte de la crítica. Para Scott Hines de Decider, “tiene la duración de una película estándar y se desarrolla con delicadeza y con un ritmo inteligente”.

La serie, que se puede ver en Netflix, tiene un elenco reducido con pocos personajes secundarios y una trama que explora temas como los secretos familiares, la honestidad, y cómo las personas manejan la verdad cuando sale a la luz.