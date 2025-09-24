Esta es la serie española de Netflix en la que Mario Casas y José Coronado arrasan

Después de un tiempo, sale en libertad y su vida empieza a tener estabilidad; es más, su pareja Olivia está embarazada, por lo que ambos buscan un lugar para vivir. Todo esto cambia cuando recibe una llamada desde el celular de su novia que lo deja desconcertado, por lo que buscará descubrir la verdad.

En la serie española de suspenso, José Coronado interpreta a Teo Aguilar, un inspector de la Unidad de Delitos Especiales.

Netflix: de qué se trata la serie El inocente

El Inocente es una serie española basada en la novela homónima de Harlan Coben. Ambientada en España, narra la vida de Mateo, un hombre que fue condenado por interceder en una pelea y convertirse accidentalmente en un asesino. Tras nueve años de prisión, ahora es un ex convicto que no da nada por sentado.

elinocente Mario Casas. Es el protagonista principal de la serie española, El inocente.

Mateo está muy cerca de reconducir su vida consiguiendo la casa de sus sueños con su esposa Olivia, quien está embarazada de él. Ambos emprenden su camino de vuelta a la felicidad hasta que, un día, una llamada desde su móvil vuelve a destrozar la vida de Mateo

Por otro lado, se encuentra Lorena, una mujer que investiga el supuesto suicidio de una monja en el orfanato católico donde se crio. Sin embargo, al llegar allí descubre que la que había muerto no era quien decía ser y en el que podría estar también involucrado Mateo.

Netflix: reparto de la serie El inocente

Mario Casas como Mateo Vidal

Aura Garrido como Olivia Costa

Alexandra Jiménez como Inspectora Lorena Ortiz

José Coronado como Teo Aguilar

Martina Gusmán como Kimmy Dale

Juana Acosta como Emma Durán Mazas

Gonzalo de Castro como Jaime Vera

Ana Wagener como Sonia Miralles

Trailer de la serie El inocente

