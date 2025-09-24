Esta es la serie española de Netflix en la que Mario Casas y José Coronado arrasan

Netflix tiene el más completo y variado catálogo de series y películas, una de las producciones que están arrasando es la que protagonizan Mario Casas y José Coronado, se trata de El inocente.
El inocente es la serie española que sigue a Mateo Vidal (Mario Casas), un muchacho que sin querer se mete en una pelea que acaba con un homicidio negligente o involuntario, por lo que pasa sus días en prisión.
Después de un tiempo, sale en libertad y su vida empieza a tener estabilidad; es más, su pareja Olivia está embarazada, por lo que ambos buscan un lugar para vivir. Todo esto cambia cuando recibe una llamada desde el celular de su novia que lo deja desconcertado, por lo que buscará descubrir la verdad.
En la serie española de suspenso, José Coronado interpreta a Teo Aguilar, un inspector de la Unidad de Delitos Especiales.
El Inocente es una serie española basada en la novela homónima de Harlan Coben. Ambientada en España, narra la vida de Mateo, un hombre que fue condenado por interceder en una pelea y convertirse accidentalmente en un asesino. Tras nueve años de prisión, ahora es un ex convicto que no da nada por sentado.
Mateo está muy cerca de reconducir su vida consiguiendo la casa de sus sueños con su esposa Olivia, quien está embarazada de él. Ambos emprenden su camino de vuelta a la felicidad hasta que, un día, una llamada desde su móvil vuelve a destrozar la vida de Mateo
Por otro lado, se encuentra Lorena, una mujer que investiga el supuesto suicidio de una monja en el orfanato católico donde se crio. Sin embargo, al llegar allí descubre que la que había muerto no era quien decía ser y en el que podría estar también involucrado Mateo.